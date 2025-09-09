HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Arrestan a hombre que amenazó con atacar centro de salud mental en EdinburgEricks Webs DesignEricks Webs Design

EDINBURG, Texas – La Policía de Edinburg arrestó este martes a un hombre identificado como Timothy Leos, acusado de realizar amenazas contra el South Texas Behavioral Center. De acuerdo con el reporte oficial, Leos habría dicho que planeaba “disparar” contra la institución debido a que su novia es paciente en el lugar y quería que […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 09 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: stxbehavi.jpg

EDINBURG, Texas – La Policía de Edinburg arrestó este martes a un hombre identificado como Timothy Leos, acusado de realizar amenazas contra el South Texas Behavioral Center.

De acuerdo con el reporte oficial, Leos habría dicho que planeaba “disparar” contra la institución debido a que su novia es paciente en el lugar y quería que fuera dada de alta.

La División de Investigaciones Criminales (CID) de la corporación obtuvo una orden de arresto en su contra y, tras labores de rastreo, ubicaron al sospechoso en una zona rural de Mission, Texas.

Con apoyo de un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública (DPS), el vehículo de Leos fue detectado y finalmente detenido de manera segura cerca de Stewart Road y la carretera estatal 107, por un oficial de la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.

Leos fue arrestado sin incidentes.

La investigación continúa en curso.

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Food Bank RGV realizará entrega de comida gratuita en Combes

Nuestra Clínica Del Valle organiza entrega gratuita de productos frescos

Sep 5, 2025

McAllen, Texas – En colaboración con Rio Grande Valley Catholic Charities, Nuestra Clínica Del Valle anunció la realización de un evento comunitario titulado Fresh Produce Giveaway, que ofrecerá a las familias del Valle acceso gratuito a alimentos y recursos de salud....

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder