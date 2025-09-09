EDINBURG, Texas – La Policía de Edinburg arrestó este martes a un hombre identificado como Timothy Leos, acusado de realizar amenazas contra el South Texas Behavioral Center.

De acuerdo con el reporte oficial, Leos habría dicho que planeaba “disparar” contra la institución debido a que su novia es paciente en el lugar y quería que fuera dada de alta.

La División de Investigaciones Criminales (CID) de la corporación obtuvo una orden de arresto en su contra y, tras labores de rastreo, ubicaron al sospechoso en una zona rural de Mission, Texas.

Con apoyo de un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública (DPS), el vehículo de Leos fue detectado y finalmente detenido de manera segura cerca de Stewart Road y la carretera estatal 107, por un oficial de la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.

Leos fue arrestado sin incidentes.

La investigación continúa en curso.