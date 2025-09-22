MISSION, TEXAS – El domingo 21 de septiembre de 2025, alrededor de las 8:52 de la noche, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo respondieron a un reporte sobre una agresión en la calle Minnesota, al sur de la calle Mile 5 en Mission, Texas. El caso posteriormente fue reclasificado como homicidio culposo (manslaughter).

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de Christian Castillo, de 31 años y originario de Mission, tirado sobre la carretera. Testigos relataron que Castillo era seguido por una camioneta Chevrolet HHR ocupada por al menos dos hombres. Los sospechosos descendieron del vehículo y uno de ellos lo golpeó en múltiples ocasiones con un tablón de madera, provocando que cayera al suelo.

Mientras Castillo permanecía en la vía, fue atropellado por una Chevrolet Silverado azul que circulaba hacia el sur y que no estaba relacionada con la agresión inicial. El conductor de la Silverado huyó del lugar sin detenerse. El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) fue requerido para colaborar en la reconstrucción del accidente.

Investigadores y peritos de la Oficina del Sheriff procesaron la escena, entrevistaron a testigos y recabaron evidencia. Entre los hallazgos, localizaron la camioneta HHR registrada a nombre de la esposa de la víctima, quien horas antes había presentado una denuncia por agresión contra Castillo. Dentro del vehículo fue encontrado un tablón con aparentes manchas de sangre.

Durante la investigación, las autoridades identificaron al conductor del HHR como Juan Miguel Ibarra Armenta, de 35 años, actual pareja de la esposa de Castillo. Ibarra Armenta admitió haber estado en el lugar junto con un segundo sospechoso, identificado como José Maximiliano Flores, de 32 años, quien fue el que golpeó a Castillo con la madera.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo confirmó que se ejecutó una orden de arresto contra Juan Miguel Ibarra Armenta, quien ya enfrenta cargos por homicidio culposo. Se anticipan más arrestos conforme avance la investigación.

Las autoridades hacen un llamado a cualquier persona que tenga información sobre este caso a comunicarse con la Oficina del Sheriff al 956-383-8114. Quienes deseen permanecer en el anonimato pueden llamar a la línea de Crime Stoppers al 956-668-8477 o enviar un aviso a través de la aplicación móvil P3 TIPS.