Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Donna, Texas – La Policía de Donna arrestó a Boyd Salinas en relación con un caso de allanamiento de morada y agresión ocurrido el 30 de agosto de 2025 en la cuadra 700 de Miller Avenue.

Durante la investigación, se determinó que Salinas ingresó de manera ilegal a una residencia y agredió a la víctima. Con base en las declaraciones de la víctima y la evidencia recopilada, se emitieron órdenes de arresto por allanamiento de morada y agresión.

Salinas fue detenido y su fianza se fijó en $10,000 en garantía en efectivo por cada cargo.

La Policía de Donna reafirmó su compromiso con la seguridad de la comunidad y la responsabilidad de los delincuentes por sus acciones, agradeciendo el apoyo continuo de los vecinos.