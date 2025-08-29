Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

HARLINGEN, Texas — El Departamento de Policía de Harlingen informó que Jacob Benjamin Register, de 38 años y residente de Clearwater, Florida, fue arrestado y extraditado a Harlingen para enfrentar múltiples cargos relacionados con delitos sexuales contra un menor de 14 años.

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

El 20 de agosto de 2025, Register fue detenido en Florida por el Servicio de Alguaciles de EE. UU. y posteriormente trasladado a Texas. En Harlingen, se le imputaron los siguientes cargos:

Actuación sexual con un menor (Código Penal de Texas 43.25 – Delito grave de 2º grado) – Fianza: $1,000,000

Solicitación en línea de un menor (Código Penal de Texas 33.021 – Delito grave de 3er grado) – Fianza: $500,000

Preparación para abuso sexual de un menor (Código Penal de Texas 15.032 – Delito grave de 3er grado) – Fianza: $500,000

El Departamento de Policía de Harlingen recordó a los padres mantener vigilancia sobre las aplicaciones y juegos que usan sus hijos, ya que las plataformas en línea a menudo son explotadas por delincuentes para contactar y engañar a menores.

Autoridades destacaron que toman estos casos muy en serio y trabajarán para llevar a los responsables ante la justicia sin excepciones. Asimismo, agradecieron la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Alguaciles de EE. UU. y la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas durante la investigación.