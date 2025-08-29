Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en HarlingenEricks Webs DesignEricks Webs Design

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 29 2025
Ad Placeholder

HARLINGEN, Texas — El Departamento de Policía de Harlingen informó que Jacob Benjamin Register, de 38 años y residente de Clearwater, Florida, fue arrestado y extraditado a Harlingen para enfrentar múltiples cargos relacionados con delitos sexuales contra un menor de 14 años.

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

El 20 de agosto de 2025, Register fue detenido en Florida por el Servicio de Alguaciles de EE. UU. y posteriormente trasladado a Texas. En Harlingen, se le imputaron los siguientes cargos:

  • Actuación sexual con un menor (Código Penal de Texas 43.25 – Delito grave de 2º grado) – Fianza: $1,000,000
  • Solicitación en línea de un menor (Código Penal de Texas 33.021 – Delito grave de 3er grado) – Fianza: $500,000
  • Preparación para abuso sexual de un menor (Código Penal de Texas 15.032 – Delito grave de 3er grado) – Fianza: $500,000

El Departamento de Policía de Harlingen recordó a los padres mantener vigilancia sobre las aplicaciones y juegos que usan sus hijos, ya que las plataformas en línea a menudo son explotadas por delincuentes para contactar y engañar a menores.

Autoridades destacaron que toman estos casos muy en serio y trabajarán para llevar a los responsables ante la justicia sin excepciones. Asimismo, agradecieron la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Alguaciles de EE. UU. y la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas durante la investigación.

Arrestado delitos sexuales
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

Ad Placeholder
McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

Aug 27, 2025

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

Ad Placeholder