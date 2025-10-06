Arrestan a hombre buscado y a cómplice en Lyford, Willacy County

Lyford, Texas – El Departamento del Sheriff del Condado de Willacy realizó la detención de un hombre buscado y de una mujer tras un aviso anónimo sobre su paradero en Lyford.

El domingo 5 de octubre de 2025, la División de Telecomunicaciones del sheriff recibió información sobre la ubicación de Jose Eduardo Aleman, de 29 años. Los oficiales se trasladaron al bloque 800 de Gulf Ave., confirmando que Aleman se encontraba dentro de una residencia. Fue detenido sin incidentes y trasladado al Willacy County Jail.

Dentro de la misma residencia se encontraba Leslie Marie Rosas, de 41 años, quien fue arrestada por ocultar a un fugitivo. Ambos fueron procesados y registrados en la cárcel del condado.

Los cargos son los siguientes:

Jose Eduardo Aleman: Robo de propiedad ≥ $750 y < $2,500.

Robo de propiedad ≥ $750 y < $2,500. Leslie Marie Rosas: Obstaculizar la detención o procesamiento.

El Departamento del Sheriff de Willacy anima a los ciudadanos a reportar actividades sospechosas mediante la aplicación del Sheriff, su página de Facebook o al teléfono (956) 689-5576.