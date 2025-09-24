Donna, Texas – El 15 de agosto de 2025, la Policía de Donna recibió un reporte por indecencia con un menor.

Tras una investigación exhaustiva, la División de Investigaciones Criminales determinó que existía evidencia suficiente para presentar cargos criminales contra Rogelio Vasquez, de 45 años, y Selena Belmares, de 30 años, ambos residentes de Donna.

Ambos individuos fueron acusados formalmente y se les realizó la audiencia judicial correspondiente.

La Policía de Donna reafirmó su compromiso de investigar a fondo todos los delitos y garantizar justicia para las víctimas.

Si tiene información sobre actividades delictivas en la comunidad, puede enviar pistas de manera anónima a Donna Crime Stoppers al (956) 464-TIPS (8477) o a través de la app P3 Tips.