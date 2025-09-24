HOY

Arrestan a dos personas en Donna por delitos de indecencia con un menor

La Policía de Donna reafirmó su compromiso de investigar a fondo todos los delitos y garantizar justicia para las víctimas.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 24 2025
Donna, Texas – El 15 de agosto de 2025, la Policía de Donna recibió un reporte por indecencia con un menor.

Tras una investigación exhaustiva, la División de Investigaciones Criminales determinó que existía evidencia suficiente para presentar cargos criminales contra Rogelio Vasquez, de 45 años, y Selena Belmares, de 30 años, ambos residentes de Donna.

Ambos individuos fueron acusados formalmente y se les realizó la audiencia judicial correspondiente.

Si tiene información sobre actividades delictivas en la comunidad, puede enviar pistas de manera anónima a Donna Crime Stoppers al (956) 464-TIPS (8477) o a través de la app P3 Tips.

