Brownsville, Texas – La mañana de este jueves 2 de octubre de 2025, la Unidad de Investigaciones Especiales de Narcóticos del Departamento de Policía de Brownsville ejecutó una orden de cateo en una residencia ubicada en la cuadra 1600 de la calle E. 21st. La orden fue obtenida tras una investigación que identificó el domicilio como punto de venta de narcóticos ilegales.

Durante la operación, los oficiales arrestaron a Juan Carlos Córdova Rodríguez, de 17 años, y a una joven menor de edad.

Ambos enfrentan los siguientes cargos:

Fabricación/Distribución de una Sustancia Controlada PG 1 (71.7 gramos de cocaína): delito grave en primer grado

Posesión de marihuana (6.65 onzas): delito grave de cárcel estatal

Alteración de evidencia: delito grave en tercer grado

Además, Córdova enfrenta un cargo adicional por portación ilegal de un arma, clasificado como delito menor de clase A.

Las autoridades señalaron que este operativo es parte de los esfuerzos continuos para mantener las drogas fuera de las calles y proteger la seguridad de los residentes. El Departamento de Policía de Brownsville exhorta a la comunidad a reportar cualquier actividad sospechosa para mantener los vecindarios seguros.