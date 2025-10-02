HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Arrestan a dos jóvenes en cateo antidrogas en BrownsvilleEricks Webs DesignEricks Webs Design

Brownsville, Texas – La mañana de este jueves 2 de octubre de 2025, la Unidad de Investigaciones Especiales de Narcóticos del Departamento de Policía de Brownsville ejecutó una orden de cateo en una residencia ubicada en la cuadra 1600 de la calle E. 21st. La orden fue obtenida tras una investigación que identificó el domicilio […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 02 2025
Ad Placeholder

Brownsville, Texas – La mañana de este jueves 2 de octubre de 2025, la Unidad de Investigaciones Especiales de Narcóticos del Departamento de Policía de Brownsville ejecutó una orden de cateo en una residencia ubicada en la cuadra 1600 de la calle E. 21st. La orden fue obtenida tras una investigación que identificó el domicilio como punto de venta de narcóticos ilegales.

Durante la operación, los oficiales arrestaron a Juan Carlos Córdova Rodríguez, de 17 años, y a una joven menor de edad.

Ambos enfrentan los siguientes cargos:

  • Fabricación/Distribución de una Sustancia Controlada PG 1 (71.7 gramos de cocaína): delito grave en primer grado
  • Posesión de marihuana (6.65 onzas): delito grave de cárcel estatal
  • Alteración de evidencia: delito grave en tercer grado

Además, Córdova enfrenta un cargo adicional por portación ilegal de un arma, clasificado como delito menor de clase A.

Las autoridades señalaron que este operativo es parte de los esfuerzos continuos para mantener las drogas fuera de las calles y proteger la seguridad de los residentes. El Departamento de Policía de Brownsville exhorta a la comunidad a reportar cualquier actividad sospechosa para mantener los vecindarios seguros.

Brownsville cateo drogas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Policía de McAllen busca a sospechoso de agresión sexual a menor

Policía de McAllen busca a sospechoso de agresión sexual a menor

Oct 2, 2025

McAllen, TX – La Policía de McAllen solicita la ayuda del público para localizar a Leonel Domínguez, identificado como sospechoso de un caso de agresión sexual contra una persona menor de 14 años ocurrido en julio de 2025. Un magistrado del Tribunal Municipal de...

Detenido hombre buscado tras agresión en Donna

Detenido hombre buscado tras agresión en Donna

Oct 2, 2025

Oficiales de la policía de Donna realizaron un arresto el viernes 26 de septiembre de 2025, tras recibir información clave de un ciudadano sobre un hombre buscado por agresión.

Fallece motociclista tras accidente en Edinburg

Fallece motociclista tras accidente en Edinburg

Oct 1, 2025

Edinburg, TX – La Policía de Edinburg confirmó que el conductor de la motocicleta involucrada en el reciente accidente, identificado como Adrian Mario Garza, de 35 años y residente de McAllen, falleció a causa de sus heridas. La investigación sobre el accidente...

Ad Placeholder
Intento de contrabando humano es frustrado en Starr County

Intento de contrabando humano es frustrado en Starr County

Oct 1, 2025

Starr County, TX — Un operativo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) logró interrumpir un intento de contrabando humano en la frontera sur del estado. El 27 de septiembre de 2025, un piloto de dron de la Región Sur del DPS...

Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Oct 1, 2025

Marrero Almanza tiene 27 años de edad, mide aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, pesa cerca de 170 libras, cuenta con cabello negro, ojos cafés y presenta tatuajes visibles en brazos y piernas. Su último domicilio conocido se encuentra en Donna, Texas.

Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna

Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna

Sep 30, 2025

CONDADO HIDALGO, TEXAS - Después de cinco años de espera, este martes se dictó sentencia en el caso por el homicidio de Genaro “Izzy” Castillo, un adolescente de Donna asesinado en 2020. Carlos Contreras, originario de Alamo, fue encontrado culpable la semana pasada...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder