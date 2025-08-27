HOY

Puente internacional: Roma, Texas y el Gobierno de Tamaulipas colaboran en la creación de un puente binacional para fortalecer la economía fronteriza.

By Cecilia Castaneda
Published August 27 2025
Un Nuevo Horizonte para Roma y Tamaulipas

La ciudad de Roma, Texas, y el Gobierno de Tamaulipas, México, han unido fuerzas para emprender un proyecto que promete transformar la dinámica económica de la región fronteriza. El acuerdo para la construcción de un nuevo puente internacional entre Roma y Mier, Tamaulipas, busca no solo facilitar el tránsito, sino también fomentar el desarrollo económico en ambos lados de la frontera.

En una entrevista exclusiva con Univisión 48, el alcalde de Roma Jaime Escobar compartió sus expectativas sobre este ambicioso proyecto. El objetivo es crear un enlace que permita el movimiento eficiente de hortalizas, importaciones, exportaciones y manufacturas, incrementando así la prosperidad de la región.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ha manifestado su respaldo al proyecto.

En un comunicado, destacó la importancia de esta iniciativa como un gran proyecto binacional que beneficiará a ambas naciones. La colaboración entre Roma y Tamaulipas es vista como un paso crucial hacia una cooperación más estrecha entre los gobiernos locales y estatales.

Aunque la ubicación exacta del puente aún está en discusión, se espera que un estudio determine el lugar más adecuado para su construcción. Las opciones consideradas incluyen un cruce antes de llegar a Mier desde Monterrey o entre Ciudad Miguel Alemán. El alcalde de Roma expresó su esperanza de que la construcción comience en los próximos meses, marcando así el inicio de una nueva era de colaboración transfronteriza.

