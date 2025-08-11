El sur de Texas enfrenta condiciones climáticas extremas con temperaturas que alcanzan niveles récord y la amenaza de tormentas eléctricas en el horizonte. Alondra de Bollos nos ofrece un análisis detallado del clima actual y lo que podemos esperar en los próximos días.

Condiciones Actuales

Las temperaturas en el área de Hidalgo y otros condados del sur de Texas están alcanzando los 90 grados Fahrenheit, mientras que Camargo reporta 33 grados centígrados con nubosidad. En Weslaco, se registran 87 grados con vientos procedentes del sureste que varían entre 9 y 15 mph. Estas condiciones son indicativas de un clima cálido y potencialmente peligroso para actividades al aire libre.

Previsión Meteorológica

El pronóstico indica que las temperaturas seguirán siendo elevadas, con máximas que podrían alcanzar los tres dígitos, y un índice de calor que podría llegar hasta los 110 grados. Este escenario sugiere un riesgo moderado de calor que podría aumentar durante el fin de semana. Se recomienda tomar descansos frecuentes, evitar actividades al aire libre durante las horas más cálidas del día, y mantenerse hidratado. Además, es crucial no dejar a niños o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Posibles Tormentas

La probabilidad de precipitaciones ligeras y algunas tormentas eléctricas está presente, especialmente después de las 4 de la tarde de mañana. La influencia de la brisa marina podría aumentar las posibilidades de lluvia, especialmente hacia el este de la IC y cerca del Golfo de México.

Inestabilidad en el Atlántico

La actividad ciclónica en el Atlántico es otra preocupación, con dos áreas de inestabilidad que están siendo monitoreadas. Una de ellas, situada hacia el centro del Atlántico, tiene una baja probabilidad de desarrollo del 20% en los próximos siete días. Sin embargo, la otra área, ubicada al este del Atlántico, tiene un 90% de probabilidad de convertirse en una depresión tropical en los próximos dos días.

Recomendaciones

Ante las altas temperaturas y la posibilidad de tormentas eléctricas, se recomienda a los residentes del sur de Texas que se mantengan informados sobre las condiciones climáticas y sigan las recomendaciones de seguridad. Es vital estar preparado para cambios repentinos en el clima.