HOY

Entravision Communications
El Tiempo

Altas temperaturas y cambios para el fin de semanaEricks Webs DesignEricks Webs Design

El calor extremo sigue en el Valle de Texas y la frontera de Tamaulipas, mientras un frente frío podría traer cambios el domingo.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 29 2025
Ad Placeholder

Este fin de semana, los residentes del Valle de Texas y las áreas fronterizas de Tamaulipas enfrentarán condiciones climáticas extremas. Con temperaturas que superan los 100 grados Fahrenheit y un elevado índice de humedad, el calor será el protagonista en la región. Sin embargo, se espera que un frente frío traiga algunos cambios el domingo.

Condiciones Actuales

Las temperaturas en el Valle de Texas están alcanzando niveles altos, con lugares como Edinburg y McAllen registrando 110 grados Fahrenheit. En la ciudad de Río Grande y Roma, los termómetros marcan 104 grados, mientras que en Camargo, Tamaulipas, se reportan 40 grados Celsius. La sensación térmica es aún más elevada debido al alto índice de humedad, y los vientos alcanzan velocidades de hasta 13 millas por hora.

Pronóstico para el Fin de Semana

El sábado se prevé que las temperaturas se mantengan entre los 101 y 103 grados en el condado de Cameron. Para aquellos que planean visitar la Isla del Padre Sur, la máxima será de 88 grados con cielos despejados y algo de viento. Es importante tomar precauciones debido al riesgo de corrientes de resaca y el calor extremo en la playa.

El domingo, se espera la llegada de un nuevo sistema frontal que podría traer cambios significativos. Aunque el pronóstico indica un clima mayormente seco para el sábado, el domingo podría haber lluvias y tormentas a lo largo de la zona costera.

El calor extremo continuará afectando las actividades al aire libre este fin de semana, por lo que se recomienda tomar precauciones. Además, aquellos que planeen actividades en la zona costera el lunes, Día del Trabajo, deben estar atentos al pronóstico de lluvias y tormentas. Manténgase informado para aprovechar al máximo el fin de semana mientras se protege del calor.

Clima en el Valle de Texas: Altas Temperaturas y Cambios para el Fin de Semana
clima frente frío Isla del Padre Sur temperaturas altas Valle de Texas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

Ad Placeholder
McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

Aug 27, 2025

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

Ad Placeholder