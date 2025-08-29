Este fin de semana, los residentes del Valle de Texas y las áreas fronterizas de Tamaulipas enfrentarán condiciones climáticas extremas. Con temperaturas que superan los 100 grados Fahrenheit y un elevado índice de humedad, el calor será el protagonista en la región. Sin embargo, se espera que un frente frío traiga algunos cambios el domingo.

Condiciones Actuales

Las temperaturas en el Valle de Texas están alcanzando niveles altos, con lugares como Edinburg y McAllen registrando 110 grados Fahrenheit. En la ciudad de Río Grande y Roma, los termómetros marcan 104 grados, mientras que en Camargo, Tamaulipas, se reportan 40 grados Celsius. La sensación térmica es aún más elevada debido al alto índice de humedad, y los vientos alcanzan velocidades de hasta 13 millas por hora.

Pronóstico para el Fin de Semana

El sábado se prevé que las temperaturas se mantengan entre los 101 y 103 grados en el condado de Cameron. Para aquellos que planean visitar la Isla del Padre Sur, la máxima será de 88 grados con cielos despejados y algo de viento. Es importante tomar precauciones debido al riesgo de corrientes de resaca y el calor extremo en la playa.

El domingo, se espera la llegada de un nuevo sistema frontal que podría traer cambios significativos. Aunque el pronóstico indica un clima mayormente seco para el sábado, el domingo podría haber lluvias y tormentas a lo largo de la zona costera.

El calor extremo continuará afectando las actividades al aire libre este fin de semana, por lo que se recomienda tomar precauciones. Además, aquellos que planeen actividades en la zona costera el lunes, Día del Trabajo, deben estar atentos al pronóstico de lluvias y tormentas. Manténgase informado para aprovechar al máximo el fin de semana mientras se protege del calor.