Alertas de Calor en el Valle del Río Grande: Prepárese para Temperaturas Extremas

Calor extremo: Se esperan temperaturas récord y posibles lluvias en el Valle del Río Grande esta semana.
El Valle del Río Grande se prepara para una semana de temperaturas sofocantes tras un fin de semana caluroso. Las autoridades han emitido alertas de calor para la región, instando a los residentes a tomar precauciones. Según el pronóstico del tiempo, el índice de calor alcanzará niveles peligrosamente altos, superando lo que indican los termómetros.
Es crucial que las personas que trabajan al aire libre tomen medidas de seguridad, como mantenerse hidratadas y evitar dejar a niños y mascotas en vehículos. Kimberly Mesa, especialista en meteorología, aconseja llevar siempre una botella de agua y un paraguas debido a la posibilidad de lluvias.
Mientras el calor domina la región, también hay que estar atentos a la actividad tropical. La tormenta tropical Dexter se encuentra actualmente lejos de la costa estadounidense, pero sigue siendo monitoreada. Además, se ha identificado un área de interés al este de Florida con un 30% de probabilidad de desarrollo en los próximos días.
Las temperaturas en McAllen alcanzarán los 105 grados, mientras que en South Padre Island se esperan máximas en los 90s. Las condiciones actuales muestran cielos despejados y vientos procedentes del sureste a 8.5 mph. La posibilidad de lluvia persiste, lo que podría traer cierto alivio a las temperaturas extremas.
Familia en Mission lucha sin agua ni electricidad tras tormenta
Mission: La familia González enfrenta desafíos extremos después de que fuertes vientos derribaran árboles y cables eléctricos.
Asesinato en Reynosa: Delegado de la Fiscalía General de la República es abatido
Reynosa: El asesinato del delegado Ernesto Vázquez Reina en Reynosa sacude a Tamaulipas y revela tensiones con el crimen organizado.
Investigan muerte de hombre que se golpeaba la cabeza y agredió a oficiales
muerte
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel
CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...
Se entrega sospechoso de portar arma robada en Brownsville
Su entrega representa un paso importante en el esclarecimiento del caso, y las autoridades han reiterado su compromiso con la seguridad de la comunidad.
Investigan robo en Los Fresnos, buscan identificar a sospechoso
Las autoridades difundieron una fotografía de un vehículo y de una persona de interés relacionada con este caso.
Gobierno de Tamaulipas condena crimen del Delegado de la FGR y se solidariza con su familia
TAMAULIPAS — El Gobierno de Tamaulipas condenó enérgicamente el crimen perpetrado contra el Delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado, y expresó su solidaridad con la familia de la víctima. A través de un mensaje publicado en redes sociales,...
CBP incauta más de 1.1 millones de dólares en fentanilo y cocaína en el Puente Internacional Anzaldúas
MISSION, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realizaron un decomiso significativo de drogas el pasado 3 de agosto en el Puente Internacional Anzaldúas, asegurando más...
Contienen incendio de pastizal y estructura cerca de estación de bomberos en La Rosita
La corporación agradeció el apoyo brindado por los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado Starr, así como al jefe del Departamento de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Escobares, García, por ofrecer asistencia adicional y personal en caso de ser necesario.
Fiscalías de Tamaulipas y FGR colaboran tras muerte de presunto servidor público en Reynosa
Persona fallece en Reynosa tras un misterioso incendio vehicular.
Fuertes vientos causan estragos en Edinburg
Vientos fuertes: Intersecciones sin semáforos y cortes de electricidad afectan la región tras intensas ráfagas.
Tormenta eléctrica afecta el centro del Condado de Hidalgo
VALLE DE TEXAS- En una jornada marcada por condiciones climáticas extremas, el Servicio Nacional de Meteorología ha emitido un aviso por tormenta eléctrica severa que afecta el centro del condado de Hidalgo. Este fenómeno se espera que persista hasta las 6 de la...
Familia en McAllen exige justicia tras accidente mortal durante su jornada laboral
La viuda de Juan Nava Hernández busca justicia tras la muerte de su esposo en un accidente vehicular en McAllen.
Persecución por tráfico de personas termina en Weslaco con seis detenidos; una mujer embarazada fue hospitalizada
El conductor, identificado como César Rafael León, de 34 años y originario de Indiana, intentó huir con varios migrantes a bordo, pero terminó impactando una patrulla del DPS antes de ser detenido.
Decomisan cocaína valuada en 1.5 millones de dólares en casa móvil de Mission
El principal sospechoso enfrentará cargos por reingreso ilegal agravado.
Cambio de liderazgo en la Patrulla Fronteriza sector Valle del Río Grande
Patrulla Fronteriza: Cambio de liderazgo en el sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza de EE. UU.