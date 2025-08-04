Alertas de Calor en el Valle del Río Grande: Prepárese para Temperaturas Extremas

El Valle del Río Grande se prepara para una semana de temperaturas sofocantes tras un fin de semana caluroso. Las autoridades han emitido alertas de calor para la región, instando a los residentes a tomar precauciones. Según el pronóstico del tiempo, el índice de calor alcanzará niveles peligrosamente altos, superando lo que indican los termómetros.

Es crucial que las personas que trabajan al aire libre tomen medidas de seguridad, como mantenerse hidratadas y evitar dejar a niños y mascotas en vehículos. Kimberly Mesa, especialista en meteorología, aconseja llevar siempre una botella de agua y un paraguas debido a la posibilidad de lluvias.

Mientras el calor domina la región, también hay que estar atentos a la actividad tropical. La tormenta tropical Dexter se encuentra actualmente lejos de la costa estadounidense, pero sigue siendo monitoreada. Además, se ha identificado un área de interés al este de Florida con un 30% de probabilidad de desarrollo en los próximos días.

Las temperaturas en McAllen alcanzarán los 105 grados, mientras que en South Padre Island se esperan máximas en los 90s. Las condiciones actuales muestran cielos despejados y vientos procedentes del sureste a 8.5 mph. La posibilidad de lluvia persiste, lo que podría traer cierto alivio a las temperaturas extremas.