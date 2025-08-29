WESLACO – La Ciudad de Weslaco emite una alerta para los residentes cercanos a la calle 1309 E. 2nd Street y Clifton Street, quienes deben permanecer en el interior de sus hogares mientras las autoridades responden a reportes de ataques de abejas peligrosas en la zona.

Estas abejas representan una amenaza potencial.

Se recomienda mantener ventanas y puertas cerradas y evitar salir hasta nuevo aviso.

Las autoridades locales agradecen la cooperación de los residentes mientras trabajan para garantizar la seguridad de todos.