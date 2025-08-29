HOY

Alerta para residentes en Weslaco por ataques de abejas

Se recomienda mantener ventanas y puertas cerradas y evitar salir hasta nuevo aviso.

By Cecilia Castaneda
Published August 29 2025
WESLACO – La Ciudad de Weslaco emite una alerta para los residentes cercanos a la calle 1309 E. 2nd Street y Clifton Street, quienes deben permanecer en el interior de sus hogares mientras las autoridades responden a reportes de ataques de abejas peligrosas en la zona.

Estas abejas representan una amenaza potencial.

Se recomienda mantener ventanas y puertas cerradas y evitar salir hasta nuevo aviso.

Las autoridades locales agradecen la cooperación de los residentes mientras trabajan para garantizar la seguridad de todos.

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

Aug 27, 2025

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

