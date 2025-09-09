TEXAS – Autoridades de salud animal emitieron una alerta preventiva tras confirmarse la presencia del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Veracruz, México.

Aunque no se ha detectado en Texas, recomiendan a productores, cazadores y propietarios de mascotas mantenerse vigilantes.

El gusano barrenador es una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente. Al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo, lo que puede afectar gravemente a ganado, fauna silvestre, mascotas e incluso a humanos.

Signos de alerta:

Heridas que no cicatrizan.

Supuración o secreción anormal.

Olor inusual en el área afectada.

La Comisión de Salud Animal de Texas (TAHC) pide que, ante cualquier sospecha, se contacte de inmediato a un veterinario o a su línea directa al (800) 550-8242.

Además, recomiendan a propietarios y administradores de tierras:

Difundir la información y letreros del NWS entre cazadores y visitantes.

Prestar especial atención a animales heridos.

Recordar que las infestaciones son posibles todo el año en el sur de Texas, y de forma estacional en primavera y otoño en el resto del estado.

La detección temprana y el reporte inmediato son clave para evitar que esta plaga cruce la frontera y se establezca en Texas.