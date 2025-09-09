HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Alerta en Texas por detección del gusano barrenador del Nuevo Mundo en VeracruzEricks Webs DesignEricks Webs Design

TEXAS – Autoridades de salud animal emitieron una alerta preventiva tras confirmarse la presencia del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Veracruz, México. Aunque no se ha detectado en Texas, recomiendan a productores, cazadores y propietarios de mascotas mantenerse vigilantes. El gusano barrenador es una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 09 2025
Ad Placeholder

TEXAS – Autoridades de salud animal emitieron una alerta preventiva tras confirmarse la presencia del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Veracruz, México.

Aunque no se ha detectado en Texas, recomiendan a productores, cazadores y propietarios de mascotas mantenerse vigilantes.

El gusano barrenador es una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente. Al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo, lo que puede afectar gravemente a ganado, fauna silvestre, mascotas e incluso a humanos.

Signos de alerta:

  • Heridas que no cicatrizan.
  • Supuración o secreción anormal.
  • Olor inusual en el área afectada.

La Comisión de Salud Animal de Texas (TAHC) pide que, ante cualquier sospecha, se contacte de inmediato a un veterinario o a su línea directa al (800) 550-8242.

Además, recomiendan a propietarios y administradores de tierras:

  • Difundir la información y letreros del NWS entre cazadores y visitantes.
  • Prestar especial atención a animales heridos.
  • Recordar que las infestaciones son posibles todo el año en el sur de Texas, y de forma estacional en primavera y otoño en el resto del estado.

La detección temprana y el reporte inmediato son clave para evitar que esta plaga cruce la frontera y se establezca en Texas.

GUSANO veracruz
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Food Bank RGV realizará entrega de comida gratuita en Combes

Nuestra Clínica Del Valle organiza entrega gratuita de productos frescos

Sep 5, 2025

McAllen, Texas – En colaboración con Rio Grande Valley Catholic Charities, Nuestra Clínica Del Valle anunció la realización de un evento comunitario titulado Fresh Produce Giveaway, que ofrecerá a las familias del Valle acceso gratuito a alimentos y recursos de salud....

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder