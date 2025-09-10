HOY

Alerta de lluvias en el Valle del Río Grande: Prepárese para un clima inestable

Clima: El sur de Texas se enfrenta a fuertes lluvias y posibles inundaciones esta semana.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 10 2025
Las lluvias han llegado con fuerza al Valle del Río Grande y se espera que continúen durante toda la semana. Los residentes del sur de Texas deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, ya que la saturación del suelo podría provocar inundaciones en algunas áreas.

Pronóstico del Tiempo

Desde el fin de semana, el sur de Texas ha experimentado lluvias constantes. Aunque estas precipitaciones son beneficiosas, el riesgo de inundaciones ha aumentado debido a la saturación del suelo. Ayer, en Donna, Texas, se registraron lluvias intensas, al igual que en el condado de Cameron, donde los chubascos ocasionales se han vuelto más frecuentes.

La inestabilidad climática actual es resultado de los pequeños sistemas frontales que chocan con aire más caliente, lo que provoca estas condiciones meteorológicas. Las temperaturas se mantendrán en los bajos 90 grados Fahrenheit, con una sensación menos bochornosa gracias a los vientos del norte.

Impacto en la Comunidad

Las lluvias afectarán varias áreas, incluyendo Edinburg, Harlingen y San Benito. Se recomienda a los residentes que planeen sus actividades con anticipación y que lleven un paraguas para evitar sorpresas. Las precipitaciones continuarán durante la mañana y la tarde, por lo que es importante salir con suficiente tiempo y estar preparados para las condiciones climáticas.

Perspectiva para los Próximos Días

El clima lluvioso persistirá durante toda la semana, alcanzando incluso el fin de semana. Las temperaturas no superarán los tres dígitos, y se espera nubosidad en áreas como McAllen, donde se anticipa una temperatura de 81 grados durante la noche. Aunque actualmente no hay actividad tropical significativa, la vigilancia de los trópicos continúa.

Recomendaciones para los Residentes

Se recomienda a los residentes del Valle del Río Grande que extremen precauciones al conducir en condiciones de lluvia y que estén atentos a posibles advertencias de inundación. Las autoridades locales sugieren planificar con anticipación cualquier actividad al aire libre y mantenerse informados sobre las condiciones climáticas.

