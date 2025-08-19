EE.UU. – l Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia para los ciudadanos que planean renovar su pasaporte en línea. La dependencia recalcó que solo el U.S. Department of State emite pasaportes estadounidenses y advirtió sobre sitios de terceros que cobran tarifas adicionales por completar o enviar solicitudes.

Las autoridades subrayan que los usuarios no deben proporcionar su información personal ni de pago en páginas no oficiales, ya que esto los expone a posibles fraudes.

El portal oficial siempre termina en “.gov”, y la página segura para iniciar el proceso de renovación en línea es:

👉 travel.state.gov/renewonline

De esta manera, los solicitantes pueden proteger tanto su privacidad como su dinero.