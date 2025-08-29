HOY

Entravision Communications
Alerta de estafa: falsos empleados del sheriff de Starr County solicitan pagos por teléfono

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 29 2025
STARR COUNTY, Texas — El Starr County Sheriff’s Office ha alertado a la comunidad sobre una estafa telefónica en la que personas se hacen pasar por empleados del departamento. Los estafadores advierten a los residentes sobre supuestas citaciones o órdenes de arresto pendientes y exigen pagos a través de Zelle u otras transferencias electrónicas para “evitar el arresto”.

Autoridades indicaron que los delincuentes utilizan técnicas de spoofing, lo que permite que el número de línea del sheriff aparezca en la pantalla de quien recibe la llamada, haciendo que parezca legítima.

El sheriff Fuentes enfatizó que la oficina no realiza llamadas para solicitar dinero por multas, y que los alguaciles nunca contactan por teléfono a los residentes para exigir pagos de ninguna índole.

Se recomienda a los ciudadanos que reporten cualquier llamada sospechosa a su agencia local de seguridad pública para evitar ser víctimas de este tipo de fraude.

Mas Noticias 48
Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

Aug 27, 2025

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

