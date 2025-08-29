STARR COUNTY, Texas — El Starr County Sheriff’s Office ha alertado a la comunidad sobre una estafa telefónica en la que personas se hacen pasar por empleados del departamento. Los estafadores advierten a los residentes sobre supuestas citaciones o órdenes de arresto pendientes y exigen pagos a través de Zelle u otras transferencias electrónicas para “evitar el arresto”.

Autoridades indicaron que los delincuentes utilizan técnicas de spoofing, lo que permite que el número de línea del sheriff aparezca en la pantalla de quien recibe la llamada, haciendo que parezca legítima.

El sheriff Fuentes enfatizó que la oficina no realiza llamadas para solicitar dinero por multas, y que los alguaciles nunca contactan por teléfono a los residentes para exigir pagos de ninguna índole.

Se recomienda a los ciudadanos que reporten cualquier llamada sospechosa a su agencia local de seguridad pública para evitar ser víctimas de este tipo de fraude.