Condado Cameron, TEXAS – La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron advierte a la comunidad sobre una nueva estafa telefónica. Según reportes recientes, individuos están llamando a residentes haciéndose pasar por oficiales de la ley y solicitando pagos por supuesta falta de asistencia a jurados.

Las autoridades reiteran que nunca llamarán ni enviarán mensajes solicitando dinero. Se recomienda no compartir información personal ni datos bancarios por teléfono y, en caso de recibir una llamada sospechosa, colgar inmediatamente y reportarla al (956) 554-6700.

La Oficina del Sheriff hace un llamado a la comunidad para mantenerse alerta y compartir esta información para proteger a los vecinos de posibles fraudes.