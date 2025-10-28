HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por juradoEricks Webs DesignEricks Webs Design

Condado Cameron, TEXAS – La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron advierte a la comunidad sobre una nueva estafa telefónica. Según reportes recientes, individuos están llamando a residentes haciéndose pasar por oficiales de la ley y solicitando pagos por supuesta falta de asistencia a jurados. Las autoridades reiteran que nunca llamarán ni enviarán mensajes […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 28 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: SCAM.jpg

Condado Cameron, TEXAS – La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron advierte a la comunidad sobre una nueva estafa telefónica. Según reportes recientes, individuos están llamando a residentes haciéndose pasar por oficiales de la ley y solicitando pagos por supuesta falta de asistencia a jurados.

Las autoridades reiteran que nunca llamarán ni enviarán mensajes solicitando dinero. Se recomienda no compartir información personal ni datos bancarios por teléfono y, en caso de recibir una llamada sospechosa, colgar inmediatamente y reportarla al (956) 554-6700.

La Oficina del Sheriff hace un llamado a la comunidad para mantenerse alerta y compartir esta información para proteger a los vecinos de posibles fraudes.

alerta Cameron estafa
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Hombre arrestado en conexión con investigación de muerte en Harlingen

Hombre arrestado en conexión con investigación de muerte en Harlingen

Oct 27, 2025

El Departamento de Policía de Harlingen informó sobre la detención de un hombre presuntamente vinculado con la muerte de una persona localizada a inicios de semana. De acuerdo con autoridades, el hallazgo ocurrió el lunes 20 de octubre de 2025 en el área de la cuadra...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder