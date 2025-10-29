HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Alerta de estafa: correo falso de “Notificación de Auditoría e Investigación del IRS”Ericks Webs DesignEricks Webs Design

EE.UU – El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una alerta sobre correos electrónicos fraudulentos que circulan bajo el título “Notification of IRS Audit & Investigation”. Los mensajes engañosos instruyen a los destinatarios a descargar archivos “seguros”, a veces mediante plataformas como Cognito Forms, y enviar documentos personales. Sin embargo, los enlaces dentro del correo […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 29 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: scam-alert.jpg

EE.UU – El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una alerta sobre correos electrónicos fraudulentos que circulan bajo el título “Notification of IRS Audit & Investigation”. Los mensajes engañosos instruyen a los destinatarios a descargar archivos “seguros”, a veces mediante plataformas como Cognito Forms, y enviar documentos personales.

Sin embargo, los enlaces dentro del correo no son legítimos y pueden redirigir a sitios web diseñados para robar información personal o instalar malware en el dispositivo del usuario.

Las autoridades fiscales recomiendan ignorar estos correos y nunca proporcionar información personal ni financiera. Para aprender más sobre cómo identificar estafas de phishing, los usuarios pueden consultar el sitio oficial del IRS: www.IRS.gov/phishing.

alerta de seguridad aviso de auditoría ciberdelito cognito forms estafa por correo fraude en línea fraude fiscal impuestos IRS malware phishing protección de datos robo de identidad seguridad fiscal tax security
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por jurado

Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por jurado

Oct 28, 2025

Condado Cameron, TEXAS – La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron advierte a la comunidad sobre una nueva estafa telefónica. Según reportes recientes, individuos están llamando a residentes haciéndose pasar por oficiales de la ley y solicitando pagos por supuesta...

Ad Placeholder
Hombre arrestado en conexión con investigación de muerte en Harlingen

Hombre arrestado en conexión con investigación de muerte en Harlingen

Oct 27, 2025

El Departamento de Policía de Harlingen informó sobre la detención de un hombre presuntamente vinculado con la muerte de una persona localizada a inicios de semana. De acuerdo con autoridades, el hallazgo ocurrió el lunes 20 de octubre de 2025 en el área de la cuadra...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder