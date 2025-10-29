EE.UU – El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una alerta sobre correos electrónicos fraudulentos que circulan bajo el título “Notification of IRS Audit & Investigation”. Los mensajes engañosos instruyen a los destinatarios a descargar archivos “seguros”, a veces mediante plataformas como Cognito Forms, y enviar documentos personales.

Sin embargo, los enlaces dentro del correo no son legítimos y pueden redirigir a sitios web diseñados para robar información personal o instalar malware en el dispositivo del usuario.

Las autoridades fiscales recomiendan ignorar estos correos y nunca proporcionar información personal ni financiera. Para aprender más sobre cómo identificar estafas de phishing, los usuarios pueden consultar el sitio oficial del IRS: www.IRS.gov/phishing.