Mission, Texas – El Departamento de Bomberos de Mission llevará a cabo un ejercicio de entrenamiento de quemas en colaboración con varias agencias y ciudades el lunes 6 de octubre a las 9:00 a.m., en el 1400 S. Conway.

Las autoridades informan que se trata de un entrenamiento programado y totalmente controlado, por lo que no representa ninguna amenaza para el público ni para las áreas circundantes.

El departamento agradece el apoyo de la comunidad mientras sus brigadas se entrenan para mantenerse preparadas y listas para proteger a todos los habitantes.