Cuando el contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, regresó el viernes a un tribunal de inmigración de Manhattan, días después de ser arrestado mientras escoltaba a un inmigrante detenido por agentes federales, dijo que volvió a ser testigo de “un proceso profundamente deshumanizador”.

“Vimos cómo tres personas eran expulsadas por los mismos agentes de ICE sin uniforme y enmascarados, que no dieron ninguna razón para su expulsión, arrancándolas de los brazos de sus acompañantes en un procedimiento que no se parece en nada a la justicia”, dijo Lander, que es candidato a la alcaldía, según la cadena WCBS-TV, afiliada a CNN.

Se ha convertido en la nueva tarjeta de presentación de la ofensiva migratoria del Gobierno de Donald Trump: agentes federales, a menudo enmascarados y sin uniforme ni placa, detienen a personas fuera de las salas de los tribunales, durante controles de tráfico y en redadas en lugares de trabajo.

“Nunca vi a nadie con una máscara”, dijo John Sandweg, director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) bajo la presidencia de Barack Obama y exconsejero general en funciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), sobre las decenas de operaciones en las que participó durante su mandato.

“Cuando estás en ICE y en el DHS, la primera y máxima prioridad es la seguridad de los trabajadores, y hay que hacer lo necesario para protegerlos, pero creo que no hay duda de que se ha ido más allá de lo que permitiría cualquier política razonable, y realmente tiene que ser una situación excepcional, no la norma”.

El director interino de ICE, Todd Lyons, ha declarado que los agentes federales están encubriendo a sus familias para protegerlas después de que algunos de ellos fueran identificados públicamente y luego acosados ​​en línea, junto con sus familiares.

“Lamento que la gente se sienta ofendida por el hecho de que lleven máscaras, pero no voy a permitir que mis agentes salgan ahí fuera y pongan en peligro sus vidas y las de sus familias porque a la gente no le guste lo que es la aplicación de la ley de inmigración”, dijo Lyons.

Sandweg cree que los agentes comenzaron a llevar máscaras alrededor de marzo. Fue entonces cuando agentes federales de inmigración vestidos de civil y sin identificación visible comenzaron a detener a estudiantes internacionales en los campus o cerca de sus hogares como parte de la campaña de la administración Trump dirigida contra los activistas estudiantiles propalestinos y los críticos de las políticas de Israel.

“La forma en que actúan sin ninguna identificación visible, ni siquiera que son agentes de la ley, y mucho menos a qué agencia pertenecen, es realmente algo sin precedentes a esta escala, y creo que es muy peligroso”, dijo Scott Shuchart, alto funcionario de ICE durante la administración Biden.

ICE no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la práctica de los agentes de utilizar cubrecuellos, pasamontañas y mascarillas durante operaciones de alto perfil, o sobre los casos en los que los agentes no revelan a qué agencia pertenecen o no muestran sus credenciales o placas.

No existe una política federal que dicte cuándo los agentes pueden o deben cubrirse el rostro durante las detenciones. Históricamente, los agentes casi siempre han ocultado sus rostros solo mientras realizaban trabajos encubiertos para proteger la integridad de las investigaciones en curso, según han declarado expertos en aplicación de la ley a CNN.

Los expertos reconocen la necesidad de proteger a los agentes de futuras represalias en un clima en el que la tecnología y las redes sociales han facilitado el acceso y la divulgación de la información personal de los agentes. Si bien la amenaza de doxxing (divulgación de identidad) es real, dijeron, muchas de las controvertidas acciones policiales se han llevado a cabo en lugares como residencias y juzgados.

Y los críticos se apresuran a señalar la ironía de que la administración Trump exija la prohibición de las máscaras durante las protestas en los campus universitarios y otros lugares, mientras permite que los agentes de inmigración las usen para detener a los inmigrantes.

Hace una semana, después de que las redadas de inmigración provocaran protestas a veces violentas y el despliegue de militares estadounidenses en Los Ángeles, el presidente Donald Trump prometió prohibir el uso de máscaras por parte de los manifestantes.

“NO SE PERMITIRÁ EL USO DE MÁSCARAS en las protestas. ¿Qué tienen que ocultar estas personas y por qué?”, publicó el presidente en Truth Social.

El viernes, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York dijo que “ve con alarma” la nueva práctica de los agentes de inmigración de “llevar máscaras y ocultar su identidad”. Esta táctica, dijeron, “parece ser un esfuerzo por eludir la responsabilidad y reducir la transparencia en respuesta a las crecientes acusaciones de extralimitación del Gobierno, abuso de poder y violaciones de los derechos constitucionales”.

Esta práctica también hace “casi imposible distinguir la conducta de un impostor de la de un agente autorizado”, afirmó el colegio de abogados en un comunicado, citando los recientes tiroteos contra legisladores del estado de Minnesota y sus cónyuges —dos de ellos mortales— por parte de un sospechoso que se hacía pasar por un agente de policía.

“Hay muchas armas en este país”, dijo Shuchart. “No sé cómo no nos estamos exponiendo a un problema de vigilantismo en el que la gente no sabe, o al menos no está segura, de que estos agentes vestidos como ladrones de bancos son en realidad agentes de la ley”.

El lunes, en California, dos legisladores estatales propusieron un proyecto de ley que tipifica como delito menor que los agentes de policía locales, estatales y federales se cubran el rostro mientras realizan operaciones en el estado. Si se aprueba, el proyecto de ley obligaría a todos los agentes de policía a mostrar su rostro y ser identificables por su uniforme.

El senador estatal Scott Wiener, demócrata que representa a San Francisco, y el senador estatal Jesse Arreguín, demócrata que representa a Berkeley y Oakland, dijeron que la propuesta tiene como objetivo aumentar la transparencia y la confianza del público en las fuerzas del orden ante lo que denominaron “el uso de tácticas policiales secretas” por parte de la administración Trump.

El representante estadounidense Stephen Lynch, demócrata de Massachusetts, en su intervención en la audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el 12 de junio, en la que se interrogó a los funcionarios electos demócratas sobre las políticas de inmigración en sus estados, comparó las acciones de los agentes de inmigración enmascarados y sin uniforme con las de la Gestapo, la policía política de la Alemania nazi.

“Cuando se comparan las viejas películas de la Gestapo deteniendo a gente en las calles de Polonia con esos matones anónimos (…) parece una operación de la Gestapo”, dijo Lynch, según un video de C-Span.

Desde que Trump asumió el cargo, ICE, que anteriormente operaba con un conjunto de directrices centradas en la seguridad pública y las amenazas a la seguridad nacional, se ha convertido en la agencia central de la promesa electoral del presidente de llevar a cabo deportaciones masivas, según ha reportado CNN.

Públicamente, el Gobierno ha promocionado su campaña contra la inmigración. Sin embargo, en privado, los funcionarios han sido criticados por no cumplir con las cuotas de arrestos de la Casa Blanca, según múltiples fuentes.

Algunos agentes de ICE acogieron con satisfacción la mayor libertad de acción, ya que les permitía tener más discreción a la hora de decidir a quién arrestar. Pero los agentes han seguido recibiendo presiones de altos funcionarios de Trump para que arresten a más personas, incluidas aquellas sin antecedentes penales.

El subsecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, artífice de las políticas de inmigración de línea dura de la administración, comunicó esa urgencia en una reunión celebrada en mayo con altos funcionarios de ICE, instando a los agentes a buscar inmigrantes indocumentados en cualquier lugar, según múltiples fuentes.

“Les diré que, si estos agentes pudieran elegir, la mayoría de ellos, especialmente (los de Investigaciones de Seguridad Nacional), no estarían haciendo este trabajo en absoluto”, dijo Sandweg.

“Se centrarían en investigaciones criminales, trabajando en lo que siempre han hecho, en las intervenciones telefónicas para detener al Chapo Guzmán en México, no en atrapar inmigrantes, ya sabes, jornaleros en los estacionamientos de Home Depot”.

Documentos internos del Gobierno obtenidos por CNN muestran que solo una fracción de los inmigrantes detenidos por ICE desde octubre han sido condenados por delitos graves violentos o sexuales.

Más del 75 % de las personas detenidas por el ICE en el año fiscal 2025 no tenían antecedentes penales, salvo delitos relacionados con la inmigración o el tráfico, según los registros de ICE desde octubre hasta finales de mayo. Y menos del 10 % fueron condenados por delitos graves como homicidio, agresión, robo o violación.

“Los agentes de inmigración de ICE se ven atrapados en un constante péndulo”, dijo Kevin Landy, exfuncionario de ICE durante la administración Obama. “Bajo los gobiernos liberales, se les ha dicho que se concentren en casos prioritarios, como los delincuentes, y que eviten todos los demás arrestos. Luego llegan los republicanos y, de repente, se inclinan en la dirección opuesta. Se les exhorta a cumplir cuotas diarias imposibles y a arrestar a todo el mundo”.

Refiriéndose a las tácticas de aplicación de la ley más agresivas, incluido el uso de máscaras, Landy añadió: “Esto crea la sensación de que vivimos en un país sin ley. Los soldados y la policía de algunos otros países llevan máscaras para evitar rendir cuentas por sus acciones o porque temen las represalias de las organizaciones criminales”.

El martes por la tarde, Lander, el contralor de la ciudad de Nueva York, fue puesto en libertad tras pasar varias horas bajo custodia federal, después de haber sido detenido por agentes en el tribunal de inmigración de Manhattan mientras escoltaba a un inmigrante que había sido detenido por los agentes. El viernes por la mañana, el candidato a la alcaldía regresó al juzgado del centro de la ciudad, junto con la senadora estatal Jessica Ramos, demócrata, según informó WCBS-TV.

El equipo de Ramos grabó un video de una pareja que estaba siendo separada, según informó la cadena. El marido de la mujer fue detenido por un fornido agente de inmigración que llevaba una gorra de béisbol y una máscara. Su esposa embarazada, cuyo caso de inmigración aún está pendiente, lloró cuando se lo llevaron.

