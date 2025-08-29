LA GRULLA, Texas — El 20 de agosto, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) detuvieron a un hombre que se identificó como miembro de la pandilla Paisas, quien intentaba ingresar nuevamente a los Estados Unidos tras haber sido deportado el año pasado.

El ciudadano mexicano cuenta con una condena previa por tráfico de extranjeros y cumplió un año de prisión. En esta ocasión, enfrenta cargos por reingreso ilegal, un delito grave bajo la ley federal.

Las autoridades de la USBP destacaron que continúan en la primera línea, listos para arrestar a cualquier persona que intente ingresar al país de manera ilegal.