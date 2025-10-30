HOY

Policía de Alton investiga agresión y homicidio relacionados

AEW deslumbra en Edinburg con un espectáculo inolvidable

AEW: El evento de lucha libre AEW cautiva al público en Edinburg, Texas, con una presentación emocionante y llena de sorpresas.

By Cecilia Castaneda
Published October 30 2025
Una Noche de Lucha Libre en Edinburg

La ciudad de Edinburg, Texas, se convirtió en el epicentro del entretenimiento con la llegada del espectáculo de lucha libre AEW. La arena Bird Ogden Arir fue el escenario de una noche espectacular que dejó sin aliento a los asistentes. Con un montaje impresionante y la presencia de celebridades del mundo de la lucha libre, el evento prometía y cumplió con creces las expectativas.

Elenco Estelar y Escenografía Impactante

El evento contó con la participación de figuras destacadas como John Fletcher, quien compartió sus impresiones sobre el montaje escénico que se presentó. “Estamos construyendo este escenario perfecto y se ve genial”, comentó Fletcher, quien se mostró entusiasmado por el espectáculo.

La icónica voz de la lucha libre, Carlos Cabrera, también estuvo presente, recordando sus inicios en Univisión y su trayectoria que lo ha llevado a narrar eventos de gran envergadura como este. “Les invito cordialmente para que nos acompañen esta noche”, expresó Cabrera, destacando la emoción de ser parte de este evento histórico en Edinburg.

Expectativas de los Luchadores

Entre los luchadores, Bandido se mostró emocionado y nervioso a pocas horas de iniciar el combate. “Va a ser una noche muy especial también para mí”, comentó, prometiendo una sorpresa preparada para el público del Valle de Texas.

El entusiasmo de los luchadores y el equipo detrás del evento era palpable. Miles de personas trabajaron arduamente para que todo estuviera listo, asegurando que cada detalle contribuyera a una experiencia inolvidable para los fanáticos.

Un Final Memorables

El evento culminó con la emblemática frase de Bandido, “tendido como bandido y puro 956”, resonando en la arena, despidiendo una noche llena de emoción y adrenalina para los fanáticos de la lucha libre.

