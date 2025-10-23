HARLINGEN, TEXAS – Un adolescente perdió la vida y dos menores resultaron gravemente heridos tras un accidente vehicular registrado en Harlingen. De acuerdo con autoridades, el choque ocurrió la noche del sábado en la cuadra 2100 de South Parkwood.

El joven fue identificado como Ryan Mendiola, de 16 años, quien falleció debido a las lesiones sufridas en el accidente. Sus dos hermanos menores, quienes viajaban con él al momento del choque, permanecen hospitalizados en condición crítica.

Investigadores continúan analizando las causas del accidente para determinar qué ocurrió previo al impacto. Hasta el momento no se han dado a conocer actualizaciones oficiales sobre posibles factores involucrados ni se ha informado si hubo otros vehículos implicados.

Ante la tragedia, familiares, amigos y miembros de la comunidad están organizando actividades para apoyar económicamente a la familia Mendiola. Este viernes 25 de octubre se llevará a cabo una venta de platillos en Xtreme Jump Adventure Parks, ubicada en el Valle del Río Grande, con horario de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

Quienes deseen colaborar con la familia también pueden solicitar información al número 956-202-4637.