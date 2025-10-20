Mundial Sub-20: La selección de Marruecos se corona campeona del Mundial Sub-20, mientras que los Dallas Cowboys y los Denver Broncos logran victorias emocionantes en la NFL.
Adolescente de 16 años muere tras accidente vehicular en Harlingen, dos personas más en condición críticaEricks Webs DesignEricks Webs Design
Las autoridades reportan que tres personas viajaban en el vehículo al momento del accidente.
HARLINGEN TEXAS – Un trágico accidente vehicular registrado la noche del sábado dejó como saldo un adolescente fallecido y dos personas más en condición crítica.
De acuerdo con información preliminar, el choque ocurrió alrededor de las 8:22 p.m. en el bloque 2100 de South Parkwood en Harlingen.
Las autoridades reportan que tres personas viajaban en el vehículo al momento del accidente.
Paramédicos respondieron a la escena y todos los ocupantes fueron trasladados a un hospital local debido a la gravedad de sus lesiones. Más tarde, se confirmó que un joven de 16 años perdió la vida a consecuencia del fuerte impacto.
Las otras dos personas permanecen hospitalizadas en estado crítico. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas, ni las causas exactas que originaron el accidente.
Las autoridades continúan investigando.
- Marruecos hace historia al ganar el Mundial Sub-20
- Tragedia en Donna: Nubia Bravo es recordada por familiares y amigos
- Adolescente de 16 años muere tras accidente vehicular en Harlingen, dos personas más en condición crítica
- Capturan a hombre en San Benito por delitos de narcomenudeo y posesión de drogas
- Calor y Cambios Climáticos en el Sur de Texas esta Semana
Mujer arrestada por la muerte de un hombre abatido a balazos en residencia rural de Mission
El Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo informó que la investigación continúa activa y no se ha dado a conocer el posible motivo del incidente.
Tiroteo en guardería de Donna deja dos muertos
Tiroteo en Donna: Tragedia en Donna: Un tiroteo en una guardería conmociona a la comunidad local.
Movilización de autoridades federales en curso; DPS asiste en el lugar y hay por lo menos dos detenidos
Se trata de una noticia en desarrollo, y se espera que las autoridades den a conocer más información en las próximas horas.
Departamento de policía busca a sospechoso vinculado a múltiples robos en Brooks County
Brooks County, TX – El departamento de policía de Brooks County informó que Israel Omar Rosas es el principal sospechoso en una serie de robos ocurridos recientemente en la zona. Según las autoridades, Rosas tiene varias órdenes pendientes por delitos graves y está...
Distribuirán frutas y verduras gratis en Los Indios por un solo día
Los Indios, TX — 16 de octubre de 2025. La organización Food Bank RGV llevó a cabo una distribución especial de productos frescos en el sur de Texas como parte de su programa móvil de ayuda comunitaria. El evento se realizó este jueves en el Centro Comunitario...
Aumentan tarifas del agua en McAllen a partir de octubre de 2025
La agencia informó que este ajuste busca garantizar la inversión continua en servicios confiables de agua y aguas residuales para la comunidad.
Incendio en el Condado Hidalgo: Familia en La Blanca pierde todo
Incendio: Una familia de La Blanca, Condado Hidalgo, enfrenta la devastación tras un incendio que destruyó su hogar.
Plaza Amistad en Donna inaugura con gran expectativa
Donna: La nueva Plaza Amistad promete beneficios para más de 500 familias de escasos recursos en Donna.
Autoridades de la CBP incautan más de un millón de dólares y armas en un solo operativo
El hallazgo ocurrió el 8 de octubre, cuando agentes seleccionaron un vehículo para una inspección de rutina al salir del país. Durante la revisión secundaria, los oficiales encontraron $1,033,500 en efectivo, así como armas y municiones ocultas dentro de la unidad.
Estudiante de BISD es detenido por amenaza en redes sociales; enfrenta cargo de delito grave
El menor enfrenta un cargo de tercer grado por delito grave (3rd degree felony), según confirmaron fuentes oficiales.
Estudiante es encontrado con pistola de aire en escuela de Elsa – Edcouch; no hay heridos
El personal escolar activó de inmediato los protocolos de emergencia, asegurando la situación de manera rápida y sin que se reportaran heridos.
Bomberos de Brownsville controlan incendio en estructura
Las autoridades continúan asegurando la zona para evitar cualquier riesgo adicional.
Pharr Police invita al evento “Trunk or Treat 2025” este 31 de octubre
El evento, abierto a toda la comunidad, incluirá un concurso de decoración de cajuela (Trunk Decorating Contest), dulces, música y actividades para toda la familia.
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria
LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...
Controlan incendio en restaurante comercial cerca del centro de Edinburg
Elementos del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron este martes a un incendio en una cocina comercial ubicada en el bloque 300 de East University, cerca de la 13th Avenue.
Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg
EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo...