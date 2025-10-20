HOY

Adolescente de 16 años muere tras accidente vehicular en Harlingen, dos personas más en condición crítica

Las autoridades reportan que tres personas viajaban en el vehículo al momento del accidente.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 20 2025
HARLINGEN TEXAS – Un trágico accidente vehicular registrado la noche del sábado dejó como saldo un adolescente fallecido y dos personas más en condición crítica.

De acuerdo con información preliminar, el choque ocurrió alrededor de las 8:22 p.m. en el bloque 2100 de South Parkwood en Harlingen.

Paramédicos respondieron a la escena y todos los ocupantes fueron trasladados a un hospital local debido a la gravedad de sus lesiones. Más tarde, se confirmó que un joven de 16 años perdió la vida a consecuencia del fuerte impacto.

Las otras dos personas permanecen hospitalizadas en estado crítico. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas, ni las causas exactas que originaron el accidente.

Las autoridades continúan investigando.

Mas Noticias 48
Distribuirán frutas y verduras gratis en Los Indios por un solo día

Oct 16, 2025

Los Indios, TX — 16 de octubre de 2025. La organización Food Bank RGV llevó a cabo una distribución especial de productos frescos en el sur de Texas como parte de su programa móvil de ayuda comunitaria. El evento se realizó este jueves en el Centro Comunitario...

Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria

Oct 15, 2025

LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...

Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg

Oct 15, 2025

EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo...

