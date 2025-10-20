HARLINGEN TEXAS – Un trágico accidente vehicular registrado la noche del sábado dejó como saldo un adolescente fallecido y dos personas más en condición crítica.

De acuerdo con información preliminar, el choque ocurrió alrededor de las 8:22 p.m. en el bloque 2100 de South Parkwood en Harlingen.

Las autoridades reportan que tres personas viajaban en el vehículo al momento del accidente.

Paramédicos respondieron a la escena y todos los ocupantes fueron trasladados a un hospital local debido a la gravedad de sus lesiones. Más tarde, se confirmó que un joven de 16 años perdió la vida a consecuencia del fuerte impacto.

Las otras dos personas permanecen hospitalizadas en estado crítico. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas, ni las causas exactas que originaron el accidente.

Las autoridades continúan investigando.