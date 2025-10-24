HOY

Noticias Locales

Administración Trump avanza en deportaciones y auto-deportaciones en su primer año

El Departamento de Seguridad Nacional enfatizó que, desde el inicio de la administración Trump, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no ha permitido la entrada al país a extranjeros que intenten ingresar de manera ilegal.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 24 2025
La administración del presidente Donald Trump ha anunciado que planea deportar a aproximadamente 600,000 inmigrantes antes de que concluya su primer año en la Oficina Ejecutiva. Hasta finales de septiembre, se reportó que cerca de 1.6 millones de personas se han auto-deportado del país, mientras que alrededor de 400,000 deportaciones formales se han realizado.

Aún existe incertidumbre sobre cómo se contabilizan estos números, ya que incluyen detenciones en la frontera, detenciones dentro del país, y casos de personas que recibieron citatorios de deportación sin ser detenidas. Tampoco está del todo claro qué se considera una auto-deportación, pues podría involucrar a individuos que firmaron una orden de salida voluntaria o que se entregaron a las autoridades.

De acuerdo con información de rastreo migratorio, aproximadamente el 71.5% de las personas detenidas por ICE no tienen antecedentes criminales. Mientras tanto, los casos en las cortes de inmigración han aumentado significativamente, en un contexto donde el número de jueces ha disminuido, y las autoridades buscan cubrir los vacíos o aumentar la plantilla.

