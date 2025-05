Donna, Texas. – Miriam Valdez, de 21 años, fue acusada formalmente este lunes de homicidio imprudencial, tras confesar que disparó y mató a su novio, Damian Bazán, de 20 años.

La joven permanece detenida en el Centro de Detención del Condado de Hidalgo, donde un juez le fijó una fianza de un millón de dólares.

Los hechos ocurrieron el domingo en una vivienda ubicada sobre la avenida Hermosa Vida, en Donna.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo, el cuerpo de Bazán fue encontrado dentro de un vehículo.

Miriam admitió haberle disparado con un arma de fuego.

La autopsia confirmó que la causa de muerte fue un disparo en la cabeza.

Valdez enfrenta un cargo de homicidio imprudencial, considerado un delito de segundo grado en Texas.

Mientras tanto, la familia de la víctima asegura que no se trató de un accidente y exige justicia.

“Que nos apoyen porque la verdad nos afectó demasiado a toda la familia, no nos esperábamos esto. Tan joven lo mataron, tenía 20 años”, expresó Juan Ismael Barro, familiar del joven.

Su hermana, Rosaura Lee Bazán, pidió que se aplique todo el peso de la ley:

“Eso no se hace accidentalmente, no te pones a jugar con un arma así. Solo pedimos justicia por mi hermano. Tenía una familia, tenía sueños, y no merecía morir de esa forma.”

Del otro lado, la familia de Miriam sostiene que se trató de un accidente y pidió perdón públicamente.

“Esto fue un accidente, jamás jugamos con eso. Siempre les dije que no jugaran con armas”, declaró María Carmen Martínez, allegada a la joven acusada.

Además del duelo, la familia de Damian enfrenta ahora dificultades económicas para cubrir los gastos funerarios, por lo que han iniciado una campaña de recaudación en redes sociales.

“Yo ya hice una colecta en Facebook y en Mister Gate, para que nos ayuden a darle un entierro digno”, dijo su hermana Rosaura.

La investigación continúa y se espera que en los próximos días se determine si el caso avanza hacia juicio.