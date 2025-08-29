HIDALGO COUNTY, Texas — Tras una investigación que duró varios meses, el Hidalgo County Sheriff’s Office presentó cargos formales contra Derek James Dominguez, de 37 años, por Indecency with a Child, un delito de segundo grado.

La acusación se centra en presuntos abusos hacia una menor de edad ocurridos entre 2023 y diciembre de 2024. Dominguez fue arraigado y se le otorgó una fianza de 50,000 dólares.

Dominguez trabaja como agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, por lo que cualquier consulta sobre su empleo o estatus laboral debe dirigirse a la agencia federal correspondiente. Las autoridades indicaron que la investigación continúa y que no se divulgará información adicional para proteger la integridad del caso y la privacidad de la víctima.

Se invita a cualquier testigo con información relevante a comunicarse con el Hidalgo County Sheriff’s Office al 956-383-8114. Quienes deseen permanecer en el anonimato pueden llamar a la línea de Crime Stoppers al 956-668-TIPS (8477) o enviar información de manera anónima mediante la aplicación “P3 TIPS”.