Policía de Alton investiga agresión y homicidio relacionados

Ambos incidentes están relacionados y son investigados por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Alton, con apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.

Acusaciones de ICE en Brownsville: Ciudadano enfrenta cargos por agresiónEricks Webs DesignEricks Webs Design

ICE: Un residente de Peñitas se declara culpable de agredir a un oficial federal durante una redada en Harlingen.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 30 2025
En un desarrollo reciente en Brownsville, un ciudadano estadounidense ha sido llevado ante la corte bajo acusaciones significativas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El caso ha captado la atención pública debido a la naturaleza de los cargos y las implicaciones legales para el acusado, un joven de Peñitas.

Detalles del Caso

Diego Maciel Torres, de 19 años, fue presentado ante un juez federal en Brownsville tras ser acusado de agredir a un oficial federal. Según la denuncia penal, el incidente ocurrió el 27 de agosto cuando agentes de Seguridad Nacional realizaban una redada en una zona de construcción en Harlingen. Torres intervino en una detención y, según los informes, agredió físicamente a un agente, lo que llevó a su arresto.

Las autoridades de ICE emitieron un comunicado en redes sociales advirtiendo que aquellos que intenten obstruir sus esfuerzos serán llevados ante la justicia. Este caso resalta las tensiones que pueden surgir durante las operaciones de cumplimiento de la ley en el ámbito de la inmigración.

Recomendaciones Legales

Una abogada, que no está directamente involucrada en el caso, ha hecho hincapié en la importancia de evitar confrontaciones violentas con agentes federales. Recomienda a las personas mantener la calma, portar sus documentos en todo momento y, sobre todo, no presentar documentos falsos. La abogada enfatiza que, aunque uno pueda estar en desacuerdo con las acciones de los agentes, la violencia solo trae consecuencias legales severas.

Durante la audiencia, Torres se declaró culpable del cargo de agresión, lo que podría resultar en una sentencia de hasta 8 años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares. Además, Torres podría ser responsable de cubrir los gastos médicos del agente si se comprueba que hubo lesiones. La sentencia está programada para enero, donde se decidirá el destino de Torres.

