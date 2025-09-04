Actualización sobre sospechosos de robo en Elsa

ELSA, Texas – El 2 de septiembre de 2025, agentes del Departamento de Policía de Elsa respondieron al bloque 900 de la calle Extrumberto Solis, en el autocine Koko Loco, luego de que un ciudadano reconociera a dos hombres señalados en una publicación anterior en redes sociales e inmediatamente notificara a las autoridades.

Los oficiales localizaron a Juan Salazar, de 17 años, y a José Ángel Ríos III, de 21 años, quienes fueron detenidos en el lugar. Ambos fueron acusados formalmente de múltiples delitos penales y procesados el 3 de septiembre de 2025.

Cargos presentados

Juan Salazar

Robo de un edificio (x3) – Delito en prisión estatal – Fianza: $20,000 cada uno

Travesura criminal ≥ $750 < $2,500 – Delito menor Clase A – Fianza: $2,000

Robo de propiedad ≥ $750 < $2,500 – Delito menor Clase A – Fianza: $2,000

Robo de propiedad ≥ $2,500 < $30,000 – Delito en prisión estatal – Fianza: $20,000

Posesión de marihuana < 2 onzas – Delito menor Clase B – Fianza: $500 PR

José Ángel Ríos III

Robo de un edificio (x3) – Delito en prisión estatal – Fianza: $20,000 cada uno

Travesura criminal ≥ $750 < $2,500 – Delito menor Clase A – Fianza: $5,000

Robo de propiedad ≥ $750 < $2,500 – Delito menor Clase A – Fianza: $5,000

Ambos individuos fueron trasladados a la cárcel del condado de Hidalgo.

El Departamento de Policía de Elsa agradeció al miembro de la comunidad que reconoció a los sospechosos y proporcionó la información de inmediato, subrayando que la cooperación ciudadana es clave para mantener la seguridad en la ciudad.