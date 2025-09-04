Actualización sobre sospechosos de robo en Elsa

HOY

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 04 2025
ELSA, Texas – El 2 de septiembre de 2025, agentes del Departamento de Policía de Elsa respondieron al bloque 900 de la calle Extrumberto Solis, en el autocine Koko Loco, luego de que un ciudadano reconociera a dos hombres señalados en una publicación anterior en redes sociales e inmediatamente notificara a las autoridades.

Los oficiales localizaron a Juan Salazar, de 17 años, y a José Ángel Ríos III, de 21 años, quienes fueron detenidos en el lugar. Ambos fueron acusados formalmente de múltiples delitos penales y procesados el 3 de septiembre de 2025.

Cargos presentados

Juan Salazar

  • Robo de un edificio (x3) – Delito en prisión estatal – Fianza: $20,000 cada uno
  • Travesura criminal ≥ $750 < $2,500 – Delito menor Clase A – Fianza: $2,000
  • Robo de propiedad ≥ $750 < $2,500 – Delito menor Clase A – Fianza: $2,000
  • Robo de propiedad ≥ $2,500 < $30,000 – Delito en prisión estatal – Fianza: $20,000
  • Posesión de marihuana < 2 onzas – Delito menor Clase B – Fianza: $500 PR

José Ángel Ríos III

  • Robo de un edificio (x3) – Delito en prisión estatal – Fianza: $20,000 cada uno
  • Travesura criminal ≥ $750 < $2,500 – Delito menor Clase A – Fianza: $5,000
  • Robo de propiedad ≥ $750 < $2,500 – Delito menor Clase A – Fianza: $5,000

Ambos individuos fueron trasladados a la cárcel del condado de Hidalgo.

El Departamento de Policía de Elsa agradeció al miembro de la comunidad que reconoció a los sospechosos y proporcionó la información de inmediato, subrayando que la cooperación ciudadana es clave para mantener la seguridad en la ciudad.

Todos los sospechosos son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal de justicia.

