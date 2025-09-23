El Caso de Carlos Contreras: Un Juicio en Curso

El caso de Carlos Contreras, acusado de homicidio, sigue generando atención en Edinburg. En el sexto día del juicio, la fiscalía y la defensa continúan presentando argumentos ante el tribunal mientras intentan influir en el veredicto del jurado.

Intensos Debates en el Tribunal

Durante la jornada, la defensa de Contreras solicitó, no una sino dos veces, la anulación del juicio. El principal argumento de la defensa fue que la fiscalía estaba presentando de manera incorrecta el testimonio de Miranda, la esposa de Carlos Contreras, sugiriendo que sus declaraciones a las autoridades diferían de las hechas en la corte. Sin embargo, la fiscalía negó esta acusación, afirmando que no tenían la intención de desacreditar su testimonio. Ambas solicitudes de anulación fueron rechazadas por el tribunal.

Testimonios Contradictorios y Evidencias

La tensión en la sala del tribunal aumentó cuando George Vélez volvió a testificar. Anteriormente, Vélez había afirmado que Contreras lo obligó a participar en el homicidio de Genaro Aysea Izi Castillo. Sin embargo, documentos presentados mostraron actividad telefónica que aparentemente contradecía esta afirmación, ya que se reveló que George había llamado a Contreras el día del incidente. La defensa aprovechó esta contradicción para cuestionar la credibilidad de Vélez y reforzar su argumento de inocencia para Contreras.

Detalles del Incidente

El homicidio en cuestión ocurrió el 14 de enero de 2020 cerca del área de Donna Lakes. La víctima, Genaro Aysea Izi Castillo, tenía solo 18 años cuando fue fatalmente baleado. A lo largo del juicio, se han presentado testimonios que se contradicen y señalan la culpabilidad entre los implicados, lo que ha complicado aún más el caso.