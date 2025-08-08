HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Policía de Edinburg investiga tiroteo, aseguran narcóticos en cateo relacionado

Los oficiales acordonaron el área y permanecen en el lugar realizando las investigaciones correspondientes.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 08 2025
EDINBURG, Texas – La noche del jueves 7 de agosto de 2025, alrededor de las 8:48 p.m., oficiales del Departamento de Policía de Edinburg fueron enviados al bloque 3300 de Colt Lane tras recibir reportes de disparos.

Al llegar, un ciudadano alertó a un oficial sobre lo sucedido, indicando que había escuchado detonaciones y visto una camioneta SUV azul abandonar el área a alta velocidad.

Durante la inspección de la escena, el oficial encontró un rastro de sangre cerca de una cochera. Minutos después, otra persona se acercó para informar que su amigo había recibido un disparo en el pecho y estaba siendo trasladado a DHR Health.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima y el sospechoso se conocían y mantenían una disputa por propiedad. El presunto tirador huyó antes de la llegada de la policía, y la búsqueda continúa.

Como parte del caso, se ejecutó una orden de cateo en el apartamento, donde las autoridades encontraron diversas drogas. Un hombre fue arrestado por cargos relacionados con narcóticos.

La víctima del tiroteo fue identificada como Matthew Fraustro, de 36 años, quien permanece en condición crítica.

La investigación sigue en curso.

