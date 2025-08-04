HOY

Accidente vehicular en Donna deja dos heridosEricks Webs DesignEricks Webs Design

La colisión fue de tal magnitud que dejó escombros esparcidos por la carretera, evidenciando el impacto.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 04 2025
DONNA, TEXAS – En Donna, un accidente vehicular ha conmocionado a los residentes locales.

El choque se produjo en la intersección de las calles Faith y Erling, un área generalmente tranquila y alejada del bullicio del centro.

Según las primeras informaciones proporcionadas por testigos y vecinos, el accidente involucró a un carro blanco y una camioneta pickup negra.

Los residentes cercanos a la escena del accidente han confirmado que dos personas fueron trasladadas al hospital.

Se presume que entre los heridos se encuentran los conductores de ambos vehículos, aunque la información aún es preliminar.

El Departamento de Seguridad Pública (DPS) ha asumido la responsabilidad de la investigación del accidente.

