DONNA, TEXAS – En Donna, un accidente vehicular ha conmocionado a los residentes locales.

El choque se produjo en la intersección de las calles Faith y Erling, un área generalmente tranquila y alejada del bullicio del centro.

Según las primeras informaciones proporcionadas por testigos y vecinos, el accidente involucró a un carro blanco y una camioneta pickup negra.

La colisión fue de tal magnitud que dejó escombros esparcidos por la carretera, evidenciando el impacto.

Los residentes cercanos a la escena del accidente han confirmado que dos personas fueron trasladadas al hospital.

Se presume que entre los heridos se encuentran los conductores de ambos vehículos, aunque la información aún es preliminar.

El Departamento de Seguridad Pública (DPS) ha asumido la responsabilidad de la investigación del accidente.