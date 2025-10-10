INBURG, Texas — La Policía de Edinburg respondió a un accidente grave en el cruce de Trenton Road y Primavera Street, lo que provocó cierres temporales en la zona.

El tráfico hacia el este en Trenton estuvo cerrado cerca de la autopista y frente al norte, mientras que la circulación hacia el oeste en Trenton y Veterans fue desviada hacia el norte o sur en esa intersección.

⚠️ Actualización: Las carreteras han sido reabiertas y el tránsito ha vuelto a la normalidad. Las autoridades pidieron a los conductores mantenerse atentos y manejar con precaución.