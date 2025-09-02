El Día del Trabajo se tornó trágico en la ciudad de Mission, donde un accidente vehicular cobró la vida de un joven de 24 años. El incidente ocurrió la noche pasada en la intersección de la avenida Slaybo con la calle Primera, dejando a la comunidad local conmocionada.

El joven conducía una camioneta Chevrolet Avalanche roja del año 2002 cuando colisionó con un Honda Civic azul estacionado. Jorge Rodríguez, portavoz de la policía de Mission, informó que el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que resultó en su expulsión del vehículo durante el impacto. Lamentablemente, el joven falleció en el lugar.

Las autoridades están investigando las causas del accidente, buscando determinar si el conductor estaba bajo la influencia del alcohol o drogas. La comunidad sigue de cerca el desarrollo de esta investigación, esperando respuestas sobre las circunstancias que rodearon este trágico suceso.

El accidente ha dejado a los residentes de Mission en estado de shock. Afortunadamente, el Honda Civic estaba vacío al momento del impacto, evitando más víctimas. Sin embargo, la pérdida de una vida joven ha generado un llamado a la reflexión sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad y la conducción responsable.