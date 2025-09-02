HOY

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.

Accidente mortal en Mission: Joven de 24 años pierde la vidaEricks Webs DesignEricks Webs Design

Accidente Mission: Un trágico accidente vehicular en Mission deja a la comunidad conmocionada mientras continúan las investigaciones.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 02 2025
El Día del Trabajo se tornó trágico en la ciudad de Mission, donde un accidente vehicular cobró la vida de un joven de 24 años. El incidente ocurrió la noche pasada en la intersección de la avenida Slaybo con la calle Primera, dejando a la comunidad local conmocionada.

El joven conducía una camioneta Chevrolet Avalanche roja del año 2002 cuando colisionó con un Honda Civic azul estacionado. Jorge Rodríguez, portavoz de la policía de Mission, informó que el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que resultó en su expulsión del vehículo durante el impacto. Lamentablemente, el joven falleció en el lugar.

Las autoridades están investigando las causas del accidente, buscando determinar si el conductor estaba bajo la influencia del alcohol o drogas. La comunidad sigue de cerca el desarrollo de esta investigación, esperando respuestas sobre las circunstancias que rodearon este trágico suceso.

El accidente ha dejado a los residentes de Mission en estado de shock. Afortunadamente, el Honda Civic estaba vacío al momento del impacto, evitando más víctimas. Sin embargo, la pérdida de una vida joven ha generado un llamado a la reflexión sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad y la conducción responsable.

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

