Accidente en Brownsville: Familiares de Steven García buscan justicia y apoyo comunitario tras su trágica muerte.

By Cecilia Castaneda
Published September 11 2025
BROWNSVILLE, TEXAS – Un trágico accidente ha dejado a la comunidad de Brownsville conmocionada después de que un ciclista, Steven García, perdiera la vida tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga. Este lamentable suceso ha movilizado a familiares y amigos, quienes buscan justicia y apoyo para sobrellevar la pérdida.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Polk y el Boulevard Internacional en Brownsville. En las primeras horas del martes, Steven García, un ciclista experimentado de 40 años, fue impactado fatalmente por un vehículo. El conductor involucrado huyó del lugar, dejando a la policía y a la familia en busca de respuestas.

La familia de García, que ha optado por mantener el anonimato, hace un llamado urgente a la comunidad para que cualquier testigo del suceso aporte información al Departamento de Policía de Brownsville. Este tipo de colaboración podría ser clave para identificar al responsable y cerrar este doloroso capítulo.

Steven García es recordado no solo como un apasionado ciclista, sino también como un destacado mariscal de campo en la preparatoria portería y un hombre de familia ejemplar. Sus amigos y seres queridos resaltan su bondad y su constante disposición para ayudar a los demás.

La familia García enfrenta ahora no solo el dolor de la pérdida, sino también los desafíos financieros asociados. Han solicitado el apoyo de la comunidad para cubrir los gastos fijos. Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse directamente con la familia al número (956) 338-8647.

