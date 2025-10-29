HOY

Accidente Mortal en Brownsville: Carreras Clandestinas Cobran Otra Víctima

Accidente mortal: Un hombre de 27 años fallece en accidente de tráfico mientras presuntamente participaba en carreras ilegales en Brownsville.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 29 2025
BROWNSVILLE, TEXAS – Un trágico accidente sacudió la ciudad de Brownsville cuando un hombre de 27 años, identificado como Ramiro Torres, perdió la vida tras impactar su vehículo contra un poste de luz.

El incidente ocurrió el lunes alrededor de la una de la mañana cerca de la carretera Dr. Hugh Emerson, mientras Torres presuntamente participaba en carreras clandestinas.

Según las autoridades, Torres conducía en dirección al oeste cuando comenzó a competir con otro vehículo, un Camaro, cuyo conductor aún no ha sido identificado. Durante la carrera, Torres perdió el control del vehículo, se desvió a la derecha y chocó fatalmente contra un poste de luz.

Lamentablemente, Torres murió en la escena, mientras que la pasajera que lo acompañaba fue trasladada a un hospital local.

El trágico suceso ha generado conmoción entre los vecinos del área, quienes han reportado previamente accidentes similares debido a la alta velocidad con la que algunos conductores transitan por esa carretera.

Las autoridades han reafirmado su compromiso de no tolerar las carreras clandestinas y asegurar que habrá consecuencias para quienes participen en ellas.

Amigos de Ramiro Torres lo recordaron como un hombre serio, carismático y de buen corazón. Además, el distrito escolar de Brownsville, donde Torres trabajaba como parte del equipo de seguridad, ha anunciado que ofrecerá consejería para los estudiantes que lo necesiten tras esta pérdida.

