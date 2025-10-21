HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Accidente mayor provoca cierre temporal de East Expressway 83 en McAllenEricks Webs DesignEricks Webs Design

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 21 2025
MCALLEN, Texas – Un accidente de tránsito mayor ocurrido esta mañana en el bloque 300 de la East Expressway 83 provocó el cierre temporal de la carretera en dirección oeste, afectando el flujo vehicular durante varias horas.

De acuerdo con las autoridades, el tráfico fue desviado hacia la salida de Cesar Chavez Road mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. Los conductores enfrentaron demoras y se les recomendó buscar rutas alternas hasta que se restableciera el paso normal.

A las 10:38 a.m., las autoridades confirmaron que la carretera fue despejada y el tráfico opera con normalidad. Se agradeció a la comunidad por su paciencia y colaboración durante el operativo.

Hasta el momento, no se han publicado detalles sobre la causa exacta del accidente ni sobre lesiones o víctimas involucradas. Las autoridades continúan investigando y monitoreando la zona para garantizar la seguridad de los conductores.

