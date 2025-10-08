COMBES, TX – La noche del 7 de octubre de 2025, aproximadamente a las 7:35 p.m., la Policía de Combes respondió a un choque entre dos vehículos en la intersección de FM 508 y Breedlove Road.

De acuerdo con el informe policial, un Ford F-150 2018, conducido por Ernesto Oviedo, originario de Sebastian, circulaba hacia el norte por Breedlove Road cuando no respetó un alto y colisionó con una Chevy Tahoe 2005 que viajaba hacia el oeste por FM 508. El impacto provocó que la Tahoe volcara.

Cuatro adultos y un menor que iban en la Tahoe resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica. El conductor del F-150 no sufrió lesiones, pero fue arrestado en el lugar y enfrenta cargos por conducir bajo los efectos del alcohol y agresión por intoxicación con vehículo causando lesiones graves.

Las autoridades continúan con la investigación e instan a los conductores a extremar precauciones en esta intersección.