Accidente grave en Combes deja varios heridosEricks Webs DesignEricks Webs Design

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 08 2025
COMBES, TX – La noche del 7 de octubre de 2025, aproximadamente a las 7:35 p.m., la Policía de Combes respondió a un choque entre dos vehículos en la intersección de FM 508 y Breedlove Road.

De acuerdo con el informe policial, un Ford F-150 2018, conducido por Ernesto Oviedo, originario de Sebastian, circulaba hacia el norte por Breedlove Road cuando no respetó un alto y colisionó con una Chevy Tahoe 2005 que viajaba hacia el oeste por FM 508. El impacto provocó que la Tahoe volcara.

Cuatro adultos y un menor que iban en la Tahoe resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica. El conductor del F-150 no sufrió lesiones, pero fue arrestado en el lugar y enfrenta cargos por conducir bajo los efectos del alcohol y agresión por intoxicación con vehículo causando lesiones graves.

Las autoridades continúan con la investigación e instan a los conductores a extremar precauciones en esta intersección.

accidente de tráfico Breedlove Road Combes DWI FM 508 lesiones graves
Mas Noticias 48
Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen

Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen

Oct 8, 2025

HARLINGEN, TEXAS — Un accidente vehicular entre un automóvil y un autobús escolar se registró la mañana de este miércoles alrededor de las 7:00 a.m. sobre Wilson Rd., cerca de las escuelas Gutierrez Middle School e IDEA. De acuerdo con los primeros reportes, no se...

Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Oct 7, 2025

San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street. Durante la inspección de seguridad, las...

Arrestan a hombre buscado y a cómplice en Lyford, Willacy County

Arrestan a hombre buscado y a cómplice en Lyford, Willacy County

Oct 6, 2025

Lyford, Texas – El Departamento del Sheriff del Condado de Willacy realizó la detención de un hombre buscado y de una mujer tras un aviso anónimo sobre su paradero en Lyford. El domingo 5 de octubre de 2025, la División de Telecomunicaciones del sheriff recibió...

More From Noticias 48
