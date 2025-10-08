Accidente entre auto y autobús escolar en HarlingenEricks Webs DesignEricks Webs Design
HARLINGEN, TEXAS — Un accidente vehicular entre un automóvil y un autobús escolar se registró la mañana de este miércoles alrededor de las 7:00 a.m. sobre Wilson Rd., cerca de las escuelas Gutierrez Middle School e IDEA.
De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron lesiones entre los estudiantes ni el conductor. Autoridades locales respondieron al incidente y trabajaron en la zona para restablecer el tráfico.
Las autoridades piden a los conductores manejar con precaución en áreas escolares, especialmente durante las horas de entrada y salida.
