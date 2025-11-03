Mission, Texas – Autoridades reportan un accidente que involucró a un camión de 18 ruedas en Mission.

Aunque no se reportaron lesiones graves, dos personas fueron trasladadas a un hospital local para evaluación médica. Las lesiones no son de carácter mortal.

Se recomienda a los conductores extremar precauciones en la zona mientras se realizan los procedimientos de limpieza y control del tráfico.