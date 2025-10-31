El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) se encuentra investigando el accidente.
Accidente en Edinburg deja un hombre lesionadoEricks Webs DesignEricks Webs Design
EDINBURG, Texas – La noche del miércoles 30 de octubre de 2025, alrededor de las 8:06 p.m., oficiales del Departamento de Policía de Edinburg respondieron a un accidente vial mayor en la carretera lateral norte de la I-69C, cerca de la intersección con Trenton Road. De acuerdo con las autoridades, una camioneta Toyota Tacoma azul […]
EDINBURG, Texas – La noche del miércoles 30 de octubre de 2025, alrededor de las 8:06 p.m., oficiales del Departamento de Policía de Edinburg respondieron a un accidente vial mayor en la carretera lateral norte de la I-69C, cerca de la intersección con Trenton Road.
De acuerdo con las autoridades, una camioneta Toyota Tacoma azul que viajaba hacia el norte impactó contra una Chevrolet Tahoe gris que se encontraba descompuesta y estacionada al costado del camino, justo al norte del cruce.
La Tahoe estaba desocupada al momento del choque.
El conductor de la Tacoma, un hombre adulto, fue trasladado a un hospital local con heridas que no ponen en riesgo su vida. La policía continúa investigando las causas del accidente.
- Autobús escolar de Edinburg CISD sufre accidente; no se reportan lesiones graves
- Incendio en Harlingen deja a familia sin hogar
- Competencia de manejo del Departamento de Transporte de Texas: Precaución al volante
- Violencia Doméstica: Policía de Alton busca a sospechosos de homicidio
- Accidente en Edinburg deja un hombre lesionado
Aviso de seguridad en Ringgold Middle School tras falsa alarma de incendio
La escuela reiteró su compromiso de mantener informada a la comunidad con transparencia y responsabilidad, agradeciendo a padres, estudiantes y personal por su comprensión y apoyo continuo.
Policía de Alton investiga agresión y homicidio relacionados
Ambos incidentes están relacionados y son investigados por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Alton, con apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.
Mujer resulta herida tras choque entre dos vehículos en Edinburg
EDINBURG, Texas – El Departamento de Policía de Edinburg respondió a un fuerte accidente entre dos vehículos ocurrido el 29 de octubre de 2025, alrededor de las 4:27 de la tarde, en la intersección de Schunior Road y Veterans Boulevard. De acuerdo con los primeros...
Policía de McAllen busca a sospechoso acusado de agresión sexual agravada
El Departamento de Policía de McAllen solicita la ayuda del público para localizar a Mario Arturo Pérez Larrondo, acusado de agresión sexual agravada contra una persona menor de 14 años.
Halloween: Recomendaciones de Seguridad para Padres en la Noche de Brujas
Autoridades emiten consejos para garantizar la seguridad de los niños durante Halloween.
Robo de Auto en Edinburg: Autoridades Buscan Información
La policía solicita la ayuda del público para identificar a una persona de interés tras el robo de un vehículo en la avenida Nolana.
Nuevo Puente en South Padre Island: Un Proyecto que Transforma la Región
South Padre Island: El Departamento de Transporte de Texas planea un segundo puente para aliviar el tráfico y fomentar el turismo en South Padre Island.
Seguridad en Halloween: Preocupaciones y precauciones para familias en Texas
Familias de Texas se preparan para Halloween mientras aumentan las preocupaciones sobre la seguridad en los vecindarios.
Alerta de estafa: correo falso de “Notificación de Auditoría e Investigación del IRS”
EE.UU - El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una alerta sobre correos electrónicos fraudulentos que circulan bajo el título “Notification of IRS Audit & Investigation”. Los mensajes engañosos instruyen a los destinatarios a descargar archivos “seguros”,...
CBP decomisa más de 160 especies de reptiles y arácnidos en puente internacional Anzaldúas
El decomiso ocurrió el 22 de octubre cuando agentes que realizaban inspecciones de salida detectaron una camioneta Toyota color plata que intentaba cruzar hacia Reynosa.
Camionero culpable de intentar traficar más de $6 millones en cocaína a Estados Unidos
EDINBURG, Texas – Un jurado del Condado Hidalgo declaró culpable a Mario Pastor, de 34 años y originario de Reynosa, México, por intento de contrabando de más de 200 kilogramos de cocaína a través de un puerto de entrada en el sur de Texas, informó este martes el...
Problemas en aeropuertos de EE.UU. por cierre de Gobierno
Cierre de gobierno: El cierre gubernamental afecta vuelos y empleados federales, causando retrasos y escasez de personal.
Accidente Mortal en Brownsville: Carreras Clandestinas Cobran Otra Víctima
Accidente mortal: Un hombre de 27 años fallece en accidente de tráfico mientras presuntamente participaba en carreras ilegales en Brownsville.
PSJA T-STEM ECHS Recibe Distinción como Lone Star Ribbon School 2025
La designación Lone Star Ribbon School, anteriormente parte del programa nacional Blue Ribbon Schools, ahora es una iniciativa estatal que reconoce a escuelas con excelencia académica, instrucción innovadora y preparación universitaria.
Ken Paxton demanda a fabricantes farmacéuticos por comercializar Tylenol a embarazadas pese a riesgos conocidos
El texto concluye con un enlace al documento completo de la demanda y un llamado a “hacer que las grandes farmacéuticas rindan cuentas” por poner en riesgo la salud pública.
Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por jurado
Condado Cameron, TEXAS – La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron advierte a la comunidad sobre una nueva estafa telefónica. Según reportes recientes, individuos están llamando a residentes haciéndose pasar por oficiales de la ley y solicitando pagos por supuesta...