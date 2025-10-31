EDINBURG, Texas – La noche del miércoles 30 de octubre de 2025, alrededor de las 8:06 p.m., oficiales del Departamento de Policía de Edinburg respondieron a un accidente vial mayor en la carretera lateral norte de la I-69C, cerca de la intersección con Trenton Road.

De acuerdo con las autoridades, una camioneta Toyota Tacoma azul que viajaba hacia el norte impactó contra una Chevrolet Tahoe gris que se encontraba descompuesta y estacionada al costado del camino, justo al norte del cruce.

La Tahoe estaba desocupada al momento del choque.

El conductor de la Tacoma, un hombre adulto, fue trasladado a un hospital local con heridas que no ponen en riesgo su vida. La policía continúa investigando las causas del accidente.