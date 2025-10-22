DONNA, TEXAS – Un accidente vehicular se registró este martes sobre la Expressway 83, a la altura de Goolie Road, en la ciudad de Donna.

El choque involucró a dos vehículos y dejó como resultado tres personas gravemente heridas, incluyendo dos menores de edad y un adulto.

Equipos de emergencia acudieron al lugar y realizaron el traslado de los lesionados a un hospital cercano, donde reciben atención médica. Hasta el momento, no se ha revelado la condición exacta de las víctimas.

La policía de Donna continúa investigando las causas del accidente. Debido a la presencia de autoridades en la zona, se recomienda a los conductores evitar el área si es posible y manejar con precaución, ya que el tráfico continúa afectado.