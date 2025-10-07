Brownsville, TX – Esta mañana se reportó un accidente en la intersección de la Highway 4 y FM 511, donde un vehículo y un patrullero colisionaron.

Como resultado del choque, el oficial de policía fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Por su parte, las personas que viajaban en el otro automóvil no requirieron traslado hospitalario.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente y recomiendan a los conductores precaución al transitar por la zona.