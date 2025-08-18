HOY

Entravision Communications
Accidente en Alton deja varios heridos

Se recomienda a los conductores tomar precaución si circulan por el área.

By Cecilia Castaneda
Published August 18 2025
Edinburg, Texas – Se ha confirmado un accidente mayor en Mile 7 y calle Doffing ocurrido hace aproximadamente 30 minutos.

Uno de los vehículos involucrados estuvo a punto de incendiarse.

Paramédicos trasladaron a dos hombres al hospital, aunque por el momento se desconoce su estado de salud.

Además, una madre y tres niños fueron llevados únicamente para chequeo médico preventivo.

