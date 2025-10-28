HOY

Accidente deja un muerto y una mujer herida en presunta carrera callejera

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 28 2025
WESLACO, TEXAS – El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal registrado durante la madrugada del lunes 27 de octubre de 2025 sobre la FM 3248 (Dr. Hugh Emerson Road), que dejó a un hombre sin vida y a una mujer gravemente herida.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por autoridades estatales, el accidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana, cuando una Chevrolet Silverado negra modelo 2004 circulaba en dirección oeste presuntamente participando en una carrera callejera contra un Chevrolet Camaro.

Según el reporte del DPS, el conductor de la Silverado perdió el control, se salió del camino hacia la derecha, derrapó de costado y chocó violentamente contra un poste de luz.

En el vehículo viajaban dos personas:

  • Ramiro Torres, de 27 años y residente de Brownsville, quien conducía la camioneta, murió en el lugar debido a la fuerza del impacto.
  • Una mujer pasajera, cuya identidad no fue revelada, fue trasladada de emergencia al Valley Regional Medical Center en Brownsville con lesiones graves.

El DPS indicó que el otro vehículo involucrado, un Chevrolet Camaro, fue visto en el área, pero no se han proporcionado detalles sobre su conductor ni si abandonó la escena.

Las autoridades continúan investigando para determinar si la velocidad, el alcohol u otros factores estuvieron involucrados. Hasta el momento, no se han presentado cargos, pero la investigación permanece activa.

El DPS exhortó a la comunidad a evitar carreras callejeras, ya que representan un riesgo mortal para conductores, pasajeros y otros automovilistas.

