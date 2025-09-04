Kenji Daniel Juárez se declaró culpable el pasado 23 de abril de haber recibido, ocultado, comprado, vendido y facilitado el transporte, asi como la venta de armas de fuego y cargadores de municiones con destino a México.
Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en BrownsvilleEricks Webs DesignEricks Webs Design
Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente registrado este jueves en el bloque 5000 de N. Frontage Road, a la altura de Alton Gloor, que involucra a un tráiler. De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el percance obligó al cierre parcial de la vialidad. […]
Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente registrado este jueves en el bloque 5000 de N. Frontage Road, a la altura de Alton Gloor, que involucra a un tráiler.
De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el percance obligó al cierre parcial de la vialidad. Se estima que los trabajos para remover la unidad tarden varias horas.
Las autoridades exhortan a los automovilistas a utilizar rutas alternas mientras se restablece el flujo vehicular en la zona.
- Residente de Brownsville sentenciado a 46 meses de prisión por facilitar exportación ilegal de armas a México
- Arresto por robo mediante engaño en Rancho Viejo
- Última Hora: Policía investiga agresión en McAllen
- Abbott ordena a DPS reforzar aplicación de requisito de inglés para choferes comerciales
- Aseguran más de 13 millones de dólares en metanfetaminas en el Puente Internacional de Pharr
Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en Brownsville
Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente registrado este jueves en el bloque 5000 de N. Frontage Road, a la altura de Alton Gloor, que involucra a un tráiler. De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas...
Actualización sobre sospechosos de robo en Elsa
ELSA, Texas – El 2 de septiembre de 2025, agentes del Departamento de Policía de Elsa respondieron al bloque 900 de la calle Extrumberto Solis, en el autocine Koko Loco, luego de que un ciudadano reconociera a dos hombres señalados en una publicación anterior en redes...
Medidas en McAllen: Nuevas Regulaciones para Centros Nocturnos
McAllen: Propietarios de bares en McAllen afrontan desafíos ante las nuevas normativas de seguridad.
Mission Resource Center ofrece asistencia alimentaria a familias de Mission
MISSION, Texas – El Mission Resource Center, en colaboración con el Food Bank of the Rio Grande Valley, anunció la disponibilidad de asistencia alimentaria para las familias que enfrentan dificultades económicas. Como parte del Programa de Asistencia Alimentaria de...
Autobús escolar de Edinburg CISD se ve involucrado en accidente; estudiantes resultan ilesos
Los ocupantes del automóvil fueron trasladados a un hospital local por personal de EMS, a solicitud propia.
Empleado de bar arrestado tras apuñalar a cliente en Raymondville
La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, aunque no se ha revelado su condición actual.
Autoridades alertan sobre el peligro de comprar pastillas y medicamentos en línea
Las personas que se involucren en la compra o venta de estas sustancias podrían enfrentar cargos estatales y federales.
Aseguran más de 107 mil dólares no declarados en dos incidentes en Brownsville
La omisión puede resultar en el decomiso del dinero y/o en arresto.
Food Bank RGV realizará distribución gratuita de frutas y verduras en Donna
La entrega se realizará en horario de 9:00 a 11:00 de la mañana, o hasta agotar existencias.
Inauguran primera estación de cuidados de OnMed en el Valle del Río Grande
MCALLEN, TEXAS - El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Hidalgo (HCHD, por sus siglas en inglés) inaugurará la primera OnMed CareStation en el Valle del Río Grande, instalada en la clínica del condado ubicada en McAllen. Este innovador servicio...
Aseguran casi 97 libras de marihuana en Brownsville
CONDADO CAMERON, TEXAS - El martes 2 de septiembre de 2025, elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), en coordinación con agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, frustraron un intento de contrabando de droga a lo largo del río Bravo...
Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos
Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.
Cierran temporalmente el sendero City Lake en Harlingen por trabajos de repavimentación
El cierre se debe a los trabajos de repavimentación y mejoras en el sendero, con el objetivo de brindar a la comunidad un espacio más seguro y cómodo para sus actividades al aire libre.
Buscan a sospechoso de robo agravado y restricción ilegal en Palmview
El Departamento del Sheriff del Condado de Hidalgo informó que se encuentra investigando un caso de robo agravado y restricción ilegal ocurrido el pasado sábado 30 de agosto de 2025 en el área rural de Palmview, Texas. De acuerdo con el reporte oficial, los agentes...
Arrestan a sospechoso de robos a vehículos en Rancho Viejo
El Departamento de Policía de Rancho Viejo informó que, tras varios días de investigación, se logró la detención de un individuo relacionado con los recientes robos a vehículos registrados en la comunidad. De acuerdo con las autoridades, la captura ocurrió durante la...
Edinburg realizará evento gratuito de concientización y prevención del cáncer de próstata
La ciudad de Edinburg, en colaboración con DHR Health, South Texas Health Systems, Hidalgo County Health, Edinburg EDC y UTRGV Health, invita a la comunidad a participar en un evento de bienestar sobre el cáncer de próstata, que se llevará a cabo el próximo martes 2...