Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en Brownsville

Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente registrado este jueves en el bloque 5000 de N. Frontage Road, a la altura de Alton Gloor, que involucra a un tráiler.

De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el percance obligó al cierre parcial de la vialidad. Se estima que los trabajos para remover la unidad tarden varias horas.

Las autoridades exhortan a los automovilistas a utilizar rutas alternas mientras se restablece el flujo vehicular en la zona.