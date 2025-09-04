HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en BrownsvilleEricks Webs DesignEricks Webs Design

Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente registrado este jueves en el bloque 5000 de N. Frontage Road, a la altura de Alton Gloor, que involucra a un tráiler. De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el percance obligó al cierre parcial de la vialidad. […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 04 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: axx-bville.jpg

Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente registrado este jueves en el bloque 5000 de N. Frontage Road, a la altura de Alton Gloor, que involucra a un tráiler.

De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el percance obligó al cierre parcial de la vialidad. Se estima que los trabajos para remover la unidad tarden varias horas.

Las autoridades exhortan a los automovilistas a utilizar rutas alternas mientras se restablece el flujo vehicular en la zona.

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en Brownsville

Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en Brownsville

Sep 4, 2025

Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente registrado este jueves en el bloque 5000 de N. Frontage Road, a la altura de Alton Gloor, que involucra a un tráiler. De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas...

Actualización sobre sospechosos de robo en Elsa

Actualización sobre sospechosos de robo en Elsa

Sep 4, 2025

ELSA, Texas – El 2 de septiembre de 2025, agentes del Departamento de Policía de Elsa respondieron al bloque 900 de la calle Extrumberto Solis, en el autocine Koko Loco, luego de que un ciudadano reconociera a dos hombres señalados en una publicación anterior en redes...

Ad Placeholder
Aseguran casi 97 libras de marihuana en Brownsville

Aseguran casi 97 libras de marihuana en Brownsville

Sep 3, 2025

CONDADO CAMERON, TEXAS - El martes 2 de septiembre de 2025, elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), en coordinación con agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, frustraron un intento de contrabando de droga a lo largo del río Bravo...

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Sep 2, 2025

Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.

Buscan a sospechoso de robo agravado y restricción ilegal en Palmview

Buscan a sospechoso de robo agravado y restricción ilegal en Palmview

Sep 2, 2025

El Departamento del Sheriff del Condado de Hidalgo informó que se encuentra investigando un caso de robo agravado y restricción ilegal ocurrido el pasado sábado 30 de agosto de 2025 en el área rural de Palmview, Texas. De acuerdo con el reporte oficial, los agentes...

Arrestan a sospechoso de robos a vehículos en Rancho Viejo

Arrestan a sospechoso de robos a vehículos en Rancho Viejo

Sep 2, 2025

El Departamento de Policía de Rancho Viejo informó que, tras varios días de investigación, se logró la detención de un individuo relacionado con los recientes robos a vehículos registrados en la comunidad. De acuerdo con las autoridades, la captura ocurrió durante la...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder