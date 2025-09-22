CONDADO WILLACY- El Departamento del Sheriff del Condado de Willacy (WCSO) informó sobre un accidente de un solo vehículo registrado en la carretera FM 507, al sur de FM 498.

En el lugar se encuentran unidades del WCSO, del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y personal de emergencias médicas de Willacy EMS, quienes atienden la situación.

Las autoridades confirmaron que se reportaron personas con lesiones, aunque no se han dado más detalles sobre su estado.

Se exhorta a los conductores a extremar precauciones y reducir la velocidad al circular por la zona, a fin de proteger la labor de los equipos de respuesta.