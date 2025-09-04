AUSTIN, Texas – El gobernador Greg Abbott instruyó al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) a aplicar de manera estricta los requisitos de dominio del idioma inglés establecidos por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA).

“Los camioneros desempeñan un papel fundamental en la economía de Texas y en mantener seguras nuestras carreteras”, señaló Abbott en un comunicado. “Todo operador con licencia comercial en Texas debe poder comunicarse claramente en inglés para cumplir con las leyes de tránsito, seguir instrucciones de seguridad y prevenir accidentes”.

De acuerdo con la orden, los oficiales e inspectores de la División de Cumplimiento de Vehículos Comerciales del DPS realizarán revisiones de competencia en inglés a todos los operadores de licencias comerciales que circulen por las carreteras del estado.

El mandatario también ordenó al DPS dejar de expedir licencias comerciales para uso intrastatal a aquellos solicitantes que no demuestren un dominio suficiente del inglés para comunicarse con el personal de la agencia.

Según cifras oficiales, desde el 25 de junio de 2025 —fecha en que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para reforzar la aplicación de este requisito— se han tomado medidas contra aproximadamente 445 choferes comerciales en Texas por violaciones relacionadas con el idioma. De ellos, unos 28 tenían licencias de Texas, alrededor de 336 contaban con licencias emitidas en México y el resto en otros estados o países.