AUSTIN, Texas — El gobernador Greg Abbott emitió este miércoles 10 de septiembre de 2025 la Orden Ejecutiva GA-56, enfocada en reforzar la regulación de los productos de cáñamo y sus derivados, con el objetivo principal de proteger a los menores de edad.

La medida surge luego de que el mercado de productos derivados del cáñamo —legalizados a nivel federal en 2018 y regulados en Texas desde 2019— se expandiera sin contar con salvaguardas estrictas para evitar que llegaran a niños y adolescentes.

De acuerdo con el documento, la orden busca:

Prohibir la venta a menores de edad, estableciendo sanciones penales para quien comercialice estos productos a niños.

Restringir empaques y publicidad atractiva para menores, como presentaciones que imiten dulces o golosinas.

Obligar a los comercios a verificar la edad del comprador, escaneando la licencia de conducir antes de completar una transacción.

Abbott recordó que en junio vetó el Senado Bill 3, porque no garantizaba un equilibrio entre limitar el acceso de menores y respetar el derecho de adultos a consumir productos legales bajo regulaciones seguras. Con la nueva orden, aseguró, se pretende lograr un marco más estricto y sostenible en los tribunales.

La orden ejecutiva enfatiza que el acceso irrestricto de menores a estas sustancias “pone en riesgo la salud, la moral y la seguridad pública” y que se busca implementar medidas similares a las que ya existen con el alcohol y el tabaco.

El documento fue registrado en la Secretaría de Estado a las 9:30 de la mañana del miércoles.