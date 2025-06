El secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, en inglés), Robert F. Kennedy Jr., destituyó el lunes a un panel de expertos asesores en vacunas que históricamente ha guiado las recomendaciones de vacunas del gobierno federal, alegando que el grupo está “plagado de conflictos de intereses”.

La totalidad del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, compuesto por 17 miembros y que asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. sobre el calendario de vacunación y la cobertura obligatoria de inmunizaciones, será retirado y reemplazado por nuevos miembros, anunció Kennedy en un artículo de opinión del Wall Street Journal. El secretario del HHS tiene la autoridad para nombrar y destituir a los miembros del ACIP, quienes suelen desempeñarse por ciclos de cuatro años. Sin embargo, la destitución prematura de todo el panel no tiene precedentes.

Kennedy afirmó que varios de los miembros del panel —tradicionalmente pediatras, epidemiólogos, inmunólogos y otros médicos— fueron “nombrados de último minuto” por la administración de Biden. “Sin destituir a los miembros actuales, la administración de Trump no habría podido nombrar a la mayoría de los nuevos miembros hasta 2028”, escribió.

Los miembros del ACIP no son nombramientos políticos. Sin embargo, Kennedy, un veterano crítico de la política federal de vacunas y la seguridad de las vacunas, argumentó que el grupo actual está plagado de conflictos de intereses. El ACIP publicó recientemente detalles sobre conflictos y divulgaciones de sus miembros desde el año 2000 hasta 2024.

Kennedy también afirmó que el ACIP no ha sido transparente en sus recomendaciones sobre vacunas. El comité consideró recientemente limitar las recomendaciones para la vacunación contra el covid-19 en niños. Kennedy anunció la semana pasada que se actualizó el calendario de vacunación, sin la participación del ACIP.

Un miembro del ACIP recientemente despedido dijo a CNN que no recibió una notificación de despido hasta después de la publicación del artículo de opinión de Kennedy.

“Nunca he visto algo tan perjudicial para la salud pública en mi vida”, comentó el asesor. “Estoy impactado. Es bastante descarado. Esto desestabilizará fundamentalmente la vacunación en Estados Unidos”. El asesor también afirmó que el ACIP “tiene la política de conflicto de intereses más rigurosa de cualquier organización que conozca”.

“Kennedy sabrá más”, afirmó el asesor.

Kennedy se había comprometido previamente con el senador Bill Cassidy, republicano de Louisiana y presidente de la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, a consultar con él sobre la asignación de puestos clave en los consejos asesores de vacunas y a mantener el ACIP sin cambios, según un discurso pronunciado por Cassidy en febrero, cuando votó a favor de la confirmación de Kennedy como secretario del HHS.

“Por supuesto, ahora el temor es que el ACIP se llene de personas que no saben nada de vacunas, salvo de sospechas”, dijo Cassidy en una publicación en X el lunes. “Acabo de hablar con el secretario Kennedy y seguiré hablando con él para asegurarme de que no sea así”.

Después de que Manu Raju, de CNN, le preguntara a Cassidy qué opinaba sobre su anterior apoyo a la designación de Kennedy, un miembro del equipo del senador lo interrumpió y se refirió a la declaración. Presionado nuevamente sobre si se arrepiente de haber votado por Kennedy, Cassidy respondió: “Sé que está haciendo una pregunta diferente, pero intenta llegar a algo similar y simplemente no voy a comentar al respecto”.

Al pedírsele previamente que ampliara su conversación con Kennedy el lunes, Cassidy dijo: “Prefiero no hacerlo”.

La decisión de Kennedy “plantea serias dudas”, afirmó el lunes la senadora republicana Susan Collins de Maine. “Me parece excesivo pedir la renuncia de todos”.

El comité de los CDC tiene previsto reunirse del 25 al 27 de junio para debatir las vacunas contra el covid-19, el VSR, la influenza, el VPH y la enfermedad meningocócica. El HHS indicó que la reunión se llevará a cabo, lo que le da a la agencia aproximadamente dos semanas para conformar su panel asesor.

“Nombrar a personas tan rápido significa que no fueron investigadas adecuadamente y que no hay tiempo real para verificar los conflictos de intereses”, dijo a CNN Dorit Reiss, profesora de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco. “Esto no restaurará la confianza en las vacunas y no está diseñado para hacerlo”.

Otros líderes e instituciones de salud se apresuraron a defender al comité asesor de los CDC.

El Dr. Richard Besser, presidente y director ejecutivo de la Fundación Robert Wood Johnson y exdirector interino de los CDC, afirmó que el comité había guiado a las agencias de salud estadounidenses durante más de 60 años y que él mismo había confiado en sus consejos durante sus 30 años de carrera como pediatra.

“Esta decisión dificultará mucho más que los pediatras y otros profesionales de la salud atiendan a sus pacientes. La idea de que el ACIP no haya examinado minuciosamente las vacunas que se administran a mujeres embarazadas y bebés es absolutamente absurda”, dijo Besser.

“Nadie ha hecho más que el secretario Kennedy para sembrar dudas injustificadas sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas, y esta decisión demuestra una total falta de preocupación por la salud y la seguridad de todos los estadounidenses”, agregó.

El Dr. Bruce A. Scott, presidente de la Asociación Médica Estadounidense, señaló que la decisión de Kennedy socava la confianza y “altera un proceso transparente que ha salvado innumerables vidas. Con un brote de sarampión en curso y la disminución de las tasas de vacunación infantil rutinaria, esta medida impulsará aún más la propagación de enfermedades prevenibles mediante vacunación”.

La Dra. Susan Kressly, presidenta de la Academia Estadounidense de Pediatría, indicó que los despidos, en el contexto de los anuncios contradictorios de la administración de Trump en los últimos días sobre las vacunas, causarán aún más confusión e incertidumbre en las familias.

“Esta medida socava la confianza que los pediatras hemos construido durante décadas con nuestros pacientes y nos deja sin la experiencia científica crucial en la que confiamos”, dijo Kressly.

La Dra. Tina Tan, presidenta de la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas, afirmó que los miembros del comité estaban altamente cualificados y que las acusaciones de Kennedy sobre la integridad del ACIP eran “completamente infundadas y tendrán un impacto negativo significativo en los estadounidenses de todas las edades”.

“Retirar unilateralmente a todo un panel de expertos es imprudente, miope y extremadamente perjudicial”.

El asesor de los CDC, recientemente despedido, afirmó que los proveedores ya no dependerán del calendario de vacunación de la agencia y que deberán crear un comité paralelo al ACIP en el que puedan confiar.

Una iniciativa, el Proyecto de Integridad de las Vacunas, se lanzó a principios de este año debido a la preocupación de que los líderes de salud de EE.UU. estuvieran poniendo en duda infundada la seguridad de vacunas bien estudiadas.

Entre las consideraciones del proyecto se encuentra la necesidad de un nuevo organismo independiente para evaluar la seguridad y la eficacia de las vacunas.

“El despido del ACIP representa uno de los días más sombríos de la salud pública moderna”, dijo el Dr. Mike Osterholm, fundador del Proyecto de Integridad de las Vacunas. “Al Sr. Kennedy no le interesa la ciencia ni salvar vidas. Hemos entrado en una época peligrosa para la salud del país”.

